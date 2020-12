Najbolj prodajane knjige v novembru

Katere knjige smo v preteklem mesecu v Sloveniji največ kupovali?

Lestvici najbolj prodajanih knjig za odrasle ter otroke in mladino, ki jo v spletni knjigarni Mladinske knjige emka.si pripravljajo za razdobje preteklih 30 dni. Med knjigami za odrasle je na prvem mestu knjiga Urške Fartelj,220 stopinj poševno - preprosto in sveže vse leto, med otroškimi knjigami pa Repki Igorja Sakside in Roka Terkaja.

KNJIGE ZA ODRASLE

1. Urška Fartelj, 220 stopinj poševno - preprosto in sveže vse leto, Mladinska knjiga

2. Adam Kay, Sveta noč, zgaran na moč, Mladinska knjiga

3. Urška Fartelj, 220 stopinj poševno, Mladinska knjiga

4. Guinnessova knjiga rekordov 2021, Učila International

5. Aljoša Bagola, Kako izgoreti, Mladinska knjiga

6. Brina Svit, Nove definicije ljubezni, Mladinska knjiga

7. Renata Salecl, Človek človeku virus, Mladinska knjiga

8. Adam Kay, Tole bo bolelo, Mladinska knjiga

9. Elena Ferrante, O izgubljeni deklici, Cankarjeva založba

10. Yuval Noah Harari, Sapiens, Mladinska knjiga

KNJIGE ZA OTROKE IN MLADINO

1. Igor Saksida in Rok Terkaj, Repki, Mladinska knjiga

2. Dav Pilkey, Pasji mož - H komu se kotali?, Mladinska knjiga

3. J. K. Rowling, Harry Potter - Kamen modrosti, Mladinska knjiga

4. J. K. Rowling, Harry Potter - Dvorana skrivnosti, Mladinska knjiga

5. J. K. Rowling, Harry Potter - Jetnik iz Azkabana, Mladinska knjiga

6. Bernd Penners, Popihaj, pobožaj, nalepi obliž, Mladinska knjiga

7. J. K. Rowling, Harry Potter - Ognjeni kelih, Mladinska knjiga

8. J. K. Rowling, Harry Potter - Feniksov red, Mladinska knjiga

9. Več avtoric, Nepozabne, Mladinska knjiga

10. Julia Donaldson, Zog, Mladinska knjiga