Nagrade Ivane Kobilca

Letošnje nagrajenke so Dragica Čadež, Valerie Wolf Gang in Petja Grafenauer

Petja Grafenauer

© Ajda Zupan in Tristan Dragan

Društvo likovnih umetnikov Ljubljana (DLUL) je letos tretjič podelilo nagrade Ivane Kobilca s področja likovne in vizualne umetnosti. Nagrada Ivane Kobilca, ki jo je ustanovilo Društvo likovnih umetnikov Ljubljana je namenjena umetnikom, ki ustvarjajo v osrednji Sloveniji. Nosi ime slikarke Ivane Kobilca, ki se je rodila pred 159 leti in velja za najuspešnejšo slovensko umetnico, ki je bila prepoznana v mednarodnem prostoru.

Nagradi Ivane Kobilca prejmejo umetnice in umetniki za izjemne dosežke ali novosti na področju likovne in vizualne umetnosti v obdobju zadnjih petih let oziroma za življenjski opus, ki pušča za seboj sledi tako doma kot v širšem mednarodnem prostoru.

Priznanje Ivane Kobilca je namenjeno sopotnikom in podpornikom, ki so pomembno pripomogli k delovanju in kakovosti področja likovne in vizualne umetnosti.

Odbor za podelitev nagrad in priznanje Ivane Kobilca, ki mu je predsedoval Aleksij Kobal, je med prispelimi predlogi soglasno izbral nagrajenke.

Nagrado za življenjsko delo je prejela Dragica Čadež, za konsistenten kiparski opus v katerem se posveča skulpturi kot odprti formi, ki gledalcu omogoča ne le gibanje ob skulpturi, temveč tudi skoznjo; s svojim delom je trajno obogatila slovensko in mednarodno kulturno zakladnico.

Nagrado za aktualno produkcijo je prejela Valerie Wolf Gang za kakovostne umetniške projekte, v katerih se intenzivno odziva na aktualna vprašanja in nevralgične družbene teme.

Priznanje za podpornike je prejela dr. Petja Grafenauer za impresiven seznam kuriranih razstav, strokovnih besedil, urednikovanj ter nesebično podporo umetnicam in umetnikom.