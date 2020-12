Izbrani kandidat nima nobenih izkušenj s področja vodenja muzeja

Za živeče ustvarjalke in ustvarjalce sodobne umetnosti je strokovno vodenje MG+MSUM izjemnega pomena

Miro Petek in Vasko Simoniti z ministrstva za kulturo

© Borut Krajnc

Spoštovani minister prof. dr. Vasko Simoniti, spodaj podpisani izražamo nestrinjanje z imenovanjem dr. Roberta Simoniška na delovno mesto v. d. direktorja Moderne galerije in Muzeja za sodobno umetnost Metelkova.

MG + MSUM je osrednja nacionalna institucija, ki se ukvarja s preučevanjem, razstavljanjem in posredovanjem moderne in sodobne umetnosti. Je ustanova z izrednim mednarodnim ugledom in ambicioznim razstavnim programom, ki v družbi odpira in zastavlja mnoga aktualna vprašanja. Mednarodno prepoznavnost institucije je mogoče slediti skozi njeno intenzivno vpetost v aktualno mednarodno dogajanje na področju sodobne umetnosti. MG+MSUM je trenutno zelo dobro vpeta v mednarodno muzejsko mrežo in sodeluje v pomembnih evropskih projektih na svojem področju.

V luči tega je nerazumljivo dejstvo, da se na delovno mesto v. d. direktorja imenuje dr. Roberta Simoniška. S takšnim imenovanjem je vodenje osrednjega nacionalnega muzeja za moderno in sodobno umetnost prepuščeno osebi, ki v svoji karieri ni aktivno delovala v polju sodobne umetnosti, ne kot kustos, kritik, pisec, raziskovalec ali nenazadnje ustvarjalec. S področja moderne umetnosti pa je dr. Robert Simonišek sodeloval v le nekaj projektih.

Polje sodobne umetnosti in predvsem njeni ustvarjalci se trenutno nahajamo v zelo nezavidljivi situaciji, ki jo je še dodatno otežila trenutna epidemija. Menimo, da imenovanje takšnega kadra na vodstveni položaj najpomembnejše nacionalne institucije poslabšuje trenutno stanje in položaj sodobne umetnosti nasploh.

Izbrana oseba nima referenc s področja zasnove, organizacije in izvedbe razstav sodobne umetnosti, posledično pa lahko domnevamo, da tudi nima nobenih mednarodnih muzejskih izkušenj in povezav. Ob vsem omenjenem ni potrebno posebej poudarjati, da izbrani kandidat nima nobenih izkušenj s področja vodenja muzeja ali druge likovne institucije.

Za živeče ustvarjalke in ustvarjalce sodobne umetnosti, je strokovno vodenje MG+MSUM izjemnega pomena. MG+MSUM predstavlja ključen in edinstven prostor, ki skozi svoj program podpira, oblikuje in predstavlja vsebine na področju sodobne umetnosti. S tem ponuja slovenskim ustvarjalkam in ustvarjalcem možnost seznanjanja s svetovno aktualno umetniško produkcijo, preko svojih programov nas aktivno seznanja z aktualnimi teoretskimi koncepti in ponuja vsebine raznolikih historičnih perspektiv, ključnih za razumevanje sodobne umetnosti.

Nenazadnje pa MG+MSUM omogoča prostor za razvoj in strokovno prikazovanje naše produkcije.

Zaradi zgoraj zapisanega se s takšnim imenovanjem ne strinjamo.

Nika Autor, Ištvan Išt Huzjan, Maruša Sagadin, Arjan Pregl, Mateja Bučar, Vuk Ćosić, Maja Hodošček, Boris Beja, Petja Grafenauer, Peter Rauch, Andrej Škufca, Tjaša Pogačar Podgornik, Aleksandra Vajd, Lena Lekše, Staš Kleindienst in drugi podpisniki ter podpisnice