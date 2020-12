Film tedna: 36. festival LGBT filma

Od 12. do 20. decembra bo na spletu na ogled 18 celovečernih in dokumentarnih ter 17 kratkih filmov. Brezplačno si jih bo mogoče ogledati na platformi Cinesquare in na Vimeu.

Med poletjem in jesenjo

Tako kot nekateri drugi filmski festivali bo tudi festival LGBT filma zaradi trenutne epidemiološke situacije potekal v spletni obliki. Letošnja izdaja bo obsegala 18 celovečernih in dokumentarnih ter 17 kratkih filmov, ki bodo brezplačno na ogled na platformi Cinesquare in na Vimeu. Filmi bodo dostopni za ogled le v Sloveniji.

Večina celovečercev bo na platformi na voljo od 24 do 48 ur, omejeni pa so na 150 ogledov. Tri filme, za katere niso dobili dovoljenja za spletno predvajanje, pa nameravajo prikazati v Slovenski kinoteki, ko bo ta ponovno odprta. Kratki filmi bodo medtem dostopni ves čas trajanja festivala preko spletne strani Vimeo.

Suzana Tratnik je med lezbičnimi filmi izbrala nemška filma Med poletjem in jesenjo in Bonnie & Bonnie, južnokorejski film Zima v mesečini in francoski film Midve, ki govori o težavah starejše LGBT populacije.

gGSnLzhyg6g

Švicarski film Nepokorni je deloma zasnovan na resnični zgodbi švicarskega kirurga, ki je odpotoval na Kubo in tam zdravil ljudi ne glede na razredno ali rasno pripadnost, dokler niso ugotovili, da je v resnici ženska. Nemški dokumentarec Subjekträume Katarine Voss pa po njenih besedah govori o pomembnem lezbičnem klubu, ki je 15 let deloval v Berlinu. Pretresljiv dokumentarec Dobrodošli v Čečeniji, ki ga je režiral scenarist in režiser David France, nominiranec za oskarja, predstavlja skrivno skupino hrabrih aktivistk_ov, ki tvegajo svoja življenja, ko nasprotujejo sovražni kampanji do LGBT populacije v ruski republiki Čečeniji.

GlKkj_aHMXk

Polona Černič je izpostavila filme, ki tematizirajo boj aktivistov za preživetje in obstoj. Med njimi bosta španski dokumentarec Tiha generacija, ki se med drugim dotika represije v času Francovega režima, prihoda demokracije in LGBT+ gibanja v Španiji, ter italijanski film Bridka leta o Mariu Mieliju, enemu od ustanoviteljev italijanskega gibanja za osvoboditev homoseksualnosti v začetku 70. let. Izpostavila je tudi slovenski kratki film Kondom na glavo, ki govori o hiv preventivi in predstavi zgodbo pozitivne osebe.

wcYlQBGUhfM

Po besedah Braneta Mozetiča je na festivalu v zadnjih letih vedno več filmov, ki se dotikajo transspolne in interspolne tematike. Takšni so denimo avstralski film Neslišano, ki obenem tematizira še naglušnost, ter filipinski film Metamorfoza. Med gejevskimi filmi pa je omenil kanadski film Sveti narcis, dobitnika ene od nagrad na letošnjem beneškem festivalu, ki se "poigrava s sodobnim narcisizmom in marsikaterimi kultnimi trendi iz 70. in 80. let".

c85aXHth_uQ

Kot je še povedal Mozetič, nagrade mednarodne žirije letos ne bodo podelili, zaradi premalo prijav tudi ne nagrade rožnati zmaj za slovenski film. Bodo pa gledalci na platformi Cinesquare lahko podajali ocene, po katerih bodo izbrali nagrajenca občinstva. Zmagovalni film nameravajo še enkrat prikazati v kinoteki.

V spremljevalnem delu bosta spletna kritiška delavnica ter pogovor z nekaterimi režiserji letošnjih filmov, ki bo na potekal zadnji dan festivala. Mozetič sicer upa,