Tedenski napovednik kulturnih dogodkov

Priporočamo online branje stripa Fuč fuk v živo, spletni koncert LIUN & The Science Fiction Band, spletno razstavo četrte edicije mednarodnega projekta Off the Hook z naslovom Sprejmi in nadaljuj, spletni koncert zasavske indie rock skupine Koala Voice, posnetek dramatizacije romana Gorana Vojnovića Jugoslavija, moja dežela v režiji Ivice Buljana, francosko-ameriški dokumentarni film Išče se ... Banksy.

Ponedeljek, 14. december

V Cirkulaciji 2 Ljubljana bo ob 19.00 potekal spletni prenos premiere predstave Gasi strasti plamen– Mojca, Vesna in Katja pojejo slovenske cerkvene (in eno ljudsko nabožno), ki tematizira izginjanje cerkvenega glasbenega izročila iz cerkva in iz spomina. V kombinaciji cerkvenega ljudskega izročila in sodobne intermedijske umetnosti bo mogoče slišati šest cerkvenih pesmi, za dodatek pa še eno slovensko ljudsko z nabožno vsebino. Projekt preči naslednje medije: glasba, beseda, zvočna umetnost, improvizacija, konkretni zvoki, računalniška glasba, odprti kitarski akordi, pesmi, koncert, gledališče, prostorska instalacija, interaktivne algoritmične naprave, posneti zvoki, radijski pristopi, gib, scenografija in koreografija ter video performens. Sodelujejo: Marija Mojca Pungerčar, Borut Savski, Vesna Godler, Katja Grabnar

© Nada Žgank

Na YouTube kanalu MGL bo ob 20.00 na ogled tretja epizoda gledališke kriminalne nadaljevanke Praznina spomina, avtorice Barbare Zemljič v režiji Nine Šorak.

Torek, 15. december

Iz MSUM Metelkova Ljubljana bo ob 17.00 potekal spletni prenos informansa SUPREMATIZEM ::: FINALIZEM Dragana Živadinova in Dunje Zupančič. Če je vsaka oblika izraz čiste utilitaristične popolnosti, potem suprematistična oblika ni nič drugega kot znak dokončne utilitaristične moči konkretnega sveta prihodnosti

Na spletni strani Slowinda bo ob 20.00 v okviru 7. Slowindove pomladi potekal koncert Hommage à Primož Ramovš (ob 99. obletnici rojstva), na katerem bodo nastopili: Pihalni kvintet Slowind, Una Košir (kljunaste flavte), Tomaž Sevšek (orgle) in Slovenski tolkalni projekt – SToP.

Na YouTube kanalu Kina Šiška Ljubljana bo ob 20.00 potekalo online branje stripa Fuč fuk v živo. Dve špikerki, dva špikerja in tehnik Radia Študent bodo ob projekciji na velikem platnu in zvočnih podlagah glasovno interpretirali strip, zasnovan na stotih večinoma resničnih zgodbah, ki sta jih zbrali in v strip pretvorili francoski avtorici Anne Baraou in Fanny Dalle-Rive. Žgečkljive kratke zgodbe, ki se vrtijo okoli spolnosti, se praviloma končajo slabo. Tematiko spolnosti avtorici predstavita sproščeno, hudomušno in iskreno resnično.

V okviru Cankarjevih torkov bo ob 20.00 iz Berlina potekal spletni koncert zasedbe LIUN & The Science Fiction Band, ki se vije med temnimi, silovitimi ritmi in krhkimi melodičnimi obrisi.

WxtGQXVrnvE

Sreda, 16. december

Na TV Slovenija 2 bo ob 22.55 na ogled dokumentarni film Videti El Aaiún, o Sahravijcih, ljudstvu iz Zahodne Sahare, ki jim v času dekolonializacije Afrike ni uspelo vzpostaviti samostojne države. Po koncu španske kolonialne nadvlade leta 1976 sta Mavretanija in Maroko vojaško vdrla na ozemlje Zahodne Sahare. Na tisoče Sahravijcev je bilo ubitih, več deset tisoč jih je pobegnilo v Alžirijo. Mavretanija se je kmalu umaknila iz vojne, spopadi med Marokom in sahravijsko Fronto Polisario pa so potekali do leta 1991. Združeni narodi so se takrat zavezali, da bodo izvedli referendum, na katerem bi Sahravijci odločali o svoji suverenosti, a se v vsem tem času ni zgodilo nič. Režija: Erik Valenčič

Četrtek, 17. december

V Centru za kreativnost (MAO) Ljubljana bodo ob 19.00 v okviru Prenosa veščin gostili konceptualnega umetnika, raziskovalca in rednega profesorja na kalifornijski univerzi UC Santa Barbara Marka Peljhana. Na spletnem predavanju se bo Peljhan posvetil vprašanju, kakšne razvojne in poslovne priložnosti lahko odpira umetniško delovanje in kako lahko umetniško razmišljanje prispeva k inovacijam in nepričakovani rabi tehnologij.

V Galeriji Velenje bo ob 19.00 virtualna otvoritev projekta Modni svetovi oblikovalca Matica Velerja. Modni projekt je zgrajen na avtorjevi izhodiščni ideji, ki mu jo je za ključno odločitev za njegovo karierno pot v svetu mode še posebej vzbudil prostor Galerije Velenje s svojo izjemno modernistično arhitekturo. V ta prostor bo Veler s skrbno koncipirano razstavo treh ključnih nosilcev - modnih skulptur, prostorskih instalacij in videa - povezal v celostno instalacijo, ki v kompleksnost estetizacije pomembno dodaja konkretni galerijski interier. Njegov proces ustvarjanja je razpet med čisto linijo modernizma in dediščino baročnega izročila, ki ga povezuje v ideji, opredmetenju in izvedbi s sodobno tehnologijo. V tej teatralni ekspresiji so njegovi artefakti primeri svojevrstne arhitekturne estetike, kosi visoke mode in vizualnih instalacij.

V Galeriji DobraVaga Ljubljana bo od 19.00 dalje na ogled spletna razstava četrte edicije mednarodnega projekta Off the Hook z naslovom Sprejmi in nadaljuj, ki povezuje umetnike in umetnice, ki raziskujejo spletne pojave, pri čemer navdih pogosto najdejo v temah popularne kulture, vsebinah socialnih omrežij in sočasnem družbenem dogajanju. Z zbiranjem, raziskovanjem in ustvarjanjem najrazličnejših spletnih vsebin prevprašujejo, kako te nastajajo, kdo jih oblikuje in kako krožijo med uporabniki. Do izbranih tematik pristopajo z določeno mero humorja in prodornosti ter tako odražajo lastno razumevanje različnih družbenih in političnih struktur. Sodelujejo: freštreš, Teja Miholič, Sara Bezovšek, Nik Erik Neubauer, Matic Pandel, Lucija Rosc, kuratorka: Lara Mejač

Sobota, 19. december

Iz Kina Šiška Ljubljana bo ob 21.00 potekal spletni prenos koncerta zasavske indie rock skupine Koala Voice preko platforme Dice, ki bo predstavila nove pesmi s prihajajočega albuma.

xqApOi2IqCs

Nedelja, 20. december

Na YouTube kanalu M soseska bo ob 20.00 v okviru cikla Drama od doma na ogled posnetek dramatizacije romana Gorana Vojnovića Jugoslavija, moja dežela, ki postavlja drugo ob drugo dve podobi Balkana. Eno, ki je zapisana v otroškem spominu, in drugo, ki se razprostira pred nezaslepljenimi očmi odraslega človeka. Režija: Ivica Buljan

© Peter Uhan

Na TV Slovenija 2 bo ob 20.50 na ogled francosko-ameriški dokumentarni film Išče se ... Banksy. Banksyju, enemu izmed najvplivnejših sodobnih umetnikov, na Instagramu sledi dvakrat več ljudi kot profilu znamenitega Louvra. Z učinkovitimi intervencijami na ulicah britanskih, drugih evropskih in ameriških mest pušča jasna družbenokritična sporočila. Izjemno odmevne so mirovniške, protivojne umetniške sledi, ki jih je ustvaril na ozemlju Gaze. Zbiratelji izsekujejo dele zidov, ki jih je zaznamoval Banksy, jih prenašajo v galerije in zasebne zbirke ter bogato prodajajo na dražbah. Raznovrstni preiskovalci pa si neprestano prizadevajo razkriti njegovo identiteto. Režija: Aurélia Rouvier in Seamus Haley

8PbqSnG7wcI