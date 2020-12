Film tedna: Apokalipsa danes

Režiserjeva daljša različica kontroverzne mojstrovine o blaznosti vietnamske vojne

Na prvem programu TV Slovenija bodo danes ob 22.45 predvajali epsko vojno dramo Apokalipsa danes. Gre za drugo različico, ki jo je režiser Francis Ford Coppola dopolnil leta 2000, ker je ob ogledu filma na televiziji več kot dvajset let po njegovi premieri dognal, da je občinstvo že posvojilo prizore, ki naj bi bili ekstremni.

Eden temeljnih filmov zgodovine, ki je tudi eden najpomembnejših vojnih (in protivojnih) filmov, pred gledalca postavi ogledalo, ki celovito, surovo ter brez zadržkov odseva občutenje in dojemanje vojne, natančneje vojne v Vietnamu. Stotnik Willard, ki se spopada z duševnimi težavami, odpotuje v Vietnam, kjer dobi posebno nalogo. Oditi mora v Kambodžo in umoriti polkovnika Walterja Kurtza, ki je prebegnil, prenehal upoštevati ukaze ameriškega vojaškega poveljstva in si sredi džungle ustvaril kraljestvo, v katerem vladajo njegova pravila.

Willard potuje po reki Nung, kjer se zavzeto ukvarja s Kurtzevo preobrazbo. Na poti se njegova posadka srečuje z neznosnimi obrazi vojne. Med njimi je Bill Kilgore, ki iz sebičnih interesov v preletu bombardira obalno naselje.

"Ko je leta 2001 na platna prišla obogatena, razširjena, skoraj uro daljša verzija Apokalipse, Apocalypse Now Redux, so jo mnogi kritiki razglasili za "najboljši film leta 2001 Apokalipsa demaskira mit, da Američani s svojimi vojaškimi intervencijami razširjajo 'svobodo in demokracijo', toda obenem pokaže, zakaj vietnamska vojna ni bila le 'blodnja', zakaj so se Američani v Vietnamu borili 'za največji nič v zgodovini', zakaj ameriške vojne same Amerike nikoli ne streznijo in zakaj se ameriške vojne nikoli ne končajo. In zdaj, ko kar mrgoli paralel med vietnamsko in iraško vojno, je Apokalipsa res videti kot večni spomin na čas, v katerem živimo. Nič, Apokalipsa je film, ki z leti le pridobiva in raste. Vedno znova je videti kot film, ki šele prihaja," je v Mladini zapisal Marcel Štefančič jr.

CxENJ2LwecY