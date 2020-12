Še Hojsa, še!

Kako je minister Aleš Hojs v nastopu v Odmevih opisal, kako se vlada odloča v epidemiji

Naj si uredijo frizure, je rekel minister.

© TV Slovenija

Kakšno olajšanje! Še dobro, da so v torkovih Odmevih gostili ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa! Zdaj razumemo. Razumemo, zakaj imamo v Sloveniji toliko okuženih in zakaj nam gre v tej epidemiji tako vse narobe. Končno nam je namreč nekdo razložil, kako se sprejemajo odločitve v tej vladi – in na našo srečo je to prostodušno naredil kar minister Hojs.