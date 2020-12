Aleksandra Pivec?

Je mogoče Odmeve kot resno novinarsko oddajo sploh še bolj ponižati?

Političarka Aleksandra Pivec na obisku pri svoji novinarski dvojnic

Ko je nastala oddaja Odmevi, je bila res napredna, novinarsko in tudi po duhu – a govorimo o davnem letu 1996. Takrat je bilo v oddaji vse prav, od stolov do mize, od načina podajanja informacij do načina vodenja razprav z gosti. Ker prav za to je pri oddaji šlo: vzeti si čas, da z relevantnimi gosti predebatirajo pred gledalci ključne dogodke dneva. A da danes gledalci z daljincem bežijo od Odmevov h konkurenci – 24ur zvečer, je največji poraz te oddaje. In ne odhajajo zato, ker bi bila oddaja zatežena, ampak nasprotno: ker ji uspe z izborom nerelevantnih in uravnoteženih gostov prepogosto pripraviti popolnoma neverodostojne debate in prispevke.