Tedenski napovednik kulturnih dogodkov

Priporočamo 17. Videofestival Narave, spletni prenos posebne novoletne izdaje tehnoburleske Tatovi podob, spletni koncert Žige Murka, silvestrsko premiero romantične drame Jazz v režiji Nejca Gazvode, glasbeni dokumentarec Predstava se nadaljuje - Queen in Adam Lambert, film Nažgani v režiji Thomasa Vinterberga, spletni finale Klubskega maratona 2020.

Ponedeljek, 28. december

Iz Štihove dvorane Cankarjevega doma Ljubljana bo ob 18.00 na spletu potekal π, avtorski projekt Nika Škrleca. Predstava se na spletu dogaja v živo in se igra z možnostjo gledališča prek internetne povezave. V izobraževalnem smislu je izlet skozi zgodovino gledališča in raziskovanje temeljnih lastnosti predstave, v zabavnem smislu pa gre za igralca, ki je ostal sam v gledališki dvorani.

V Bežigrajski galeriji 2 Ljubljana bo od 28. do 30. decembra ob 19.00 na spletu potekal Videofestival Narave 17, ki predstavlja video dela, ki temeljijo na podobah narave in vključujejo posamezne sekvence iz narave, človekovega bivanja in prebivanja, razmerja med preteklimi in današnjimi dogodki ter njihovemu komentiranju. Sodelujejo: Domen Dimovski, Lana Grošelj, Timea Jelenovec, Ronja Jakomini, Aleksij Kobal, Klavdija Košir, Andreja Kranjec, Boštjan Lapajne, Davorin Marc, Andreja Muha, Martina Obid Mlakar, Boštjan Perovšek, Ula Pogorevčnik in Tina Zadnik.

Domen Dimovski: Dotik dreves

Torek, 29. december

Na YouTube kanalu bo ob 20.00 potekal Spletni finale Klubskega maratona 2020. Nastopili bodo: Kavasutra, Klinci 3rma, Leelee in Spiral Mind. Vizualije: Beam Team

DUnH_Rf-vBg

Iz Kluba Cankarjevega doma Ljubljana bo ob 20.00 potekal spletni prenos tehnoburleske Tatovi podob. Tehnoburleska je nema komedija telesa, ki parodira okorelost družbenih vlog. Nekritično si prisvaja, posnema in lepi ženstvenost, moškost, družinska razmerja, mačizem in druge izprijene družbene vloge, ki po krivem veljajo za normativne. Posebna novoletna izdaja bo v telematičnem formatu potekala po prostopretočni platformi, ustvarjeni z namenom pretakanja umetniških vsebin. Z vami bodo Feminalz: Matilda Buns, Tristan Bargeld, H.P.D., Crucial Pink, Mad Jakale, Rebellious KITCH Controversy, Dee Dee Void, Ariela, Glitter Ale, Muséecunt.

© Domen Pal

SNG Opera in balet Ljubljana bo 29. in 30. decembra ob 19.30 na YouTubu premierno predvajala praznično obarvane miniature, nekajminutne glasbene in plesne točke, povezane v celoto.

V Galeriji Photon Ljubljana je od 29. decembra 2020 do 29. januarja 2021 na ogled razstava Dina Kužnika z naslovom Shaped By The West, ki upodablja nekatere izmed najbolj ikoničnih emblemov Združenih držav Amerike. Serija je nastala na njegovih samotnih popotovanjih z avtomobilom v obdobju med 2016 in 2019.

Sreda, 30. december

Iz Gallusove dvorane Cankarjevega doma Ljubljana bo ob 20.00 spletni koncert v živo, na katerem bo nastopil Žiga Murko, (elektronika, pozavna). Po nastopu na letošnjem Jazz festivalu Ljubljan, bo tokrat premierno predstavil nov projekt.

cKlQ9HT13dA

Četrtek, 31. december

V Prešernovem gledališču Kranj bodo 19.00 na spletu predvajali arhivski posnetek avtorskega projekta Stenica, ki je v režiji Jerneja Lorencija nastal po motivih pravljične komedije Vladimirja Vladimiroviča Majakovskega in je bil leta 2017 premierno uprizorjen v koprodukciji med Prešernovim gledališčem Kranj in Mestnim gledališčem Ptuj.

V Mestnem gledališču ljubljanskem bo ob 20.00 spletna silvestrska premiera romantične drame Jazz v režiji Nejca Gazvode, ki je tudi avtor besedila. V odnosu dveh, ki sta si blizu in obenem drug o drugem ne vesta skoraj nič, kaže stiske sodobnega časa, preizprašuje ljubezen, navezanost in prijateljstvo v vsej svoji zapletenosti in preprostosti hkrati. V krstni uprizoritvi igrata Ajda Smrekar in Sebastian Cavazza. Po naročilu MGL je dramatik Nejc Gazvoda besedilo napisal prav za omenjeni igralski par.

© Peter Giodani

V SNG Drama Ljubljana bo ob 20.00 na ogled spletna uprizoritev Moj mož, ki pripoveduje, diha, kriči in šepeta skozi intimne in hkrati surovo realistične pripovedi devetih vrhunskih igralk in močnih žensk. Avtorici odrske priredbe po zbirkah kratkih zgodb ene najvidnejših makedonskih pisateljic Rumene Bužarovske Moj mož in Nikamor ne grem sta režiserka Ivana Djilas in dramaturginja Ana Duša.

© Peter Uhan

V Kinodvoru Ljubljana bodo na silvestrovo preko platforme Eventive predvajali dva filma: (16.00 ): Najboljši Sune (r. Jon Holmberg), (18.00): Nažgani (zgodba o štirih prijateljih, ki se lotijo nenavadnega eksperimenta, da bi ugotovili, ali lahko z malce alkohola postanejo srečnejši ljudje in boljši učitelji; r. Thomas Vinterberg)

40X5EX6Us7c

Petek, 1. januar

Iz Slovenske filharmonije Ljubljana bo ob 18.00 potekal spletni novoletni koncert Slovenske filharmonije z naslovom Povabilo na ples, na katerem bodo nastopili Zbor Slovenske filharmonije, Orkester Slovenske filharmonije ter solista Sorin Crudu (oboa) in Ivan Ferčič (klavir). Dirigent: Philipp von Steinaecker

Sobota, 2. januar

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.30 na ogled pustolovska drama Prijazna dežela. Zamolčano poglavje iz zgodovine avstralskih staroselcev je podlaga za zgodbo o nenačrtovanem zločinu, ki postane povod za iskanje pravice onkraj rasnega in etničnega zatiranja. Režija: Warwick Thornton

sYKBG1znk4A

Nedelja, 3. januar

Na TV Slovenija 2 bo ob 20.55 na ogled glasbeni dokumentarec Predstava se nadaljuje, ki govori o tem, kako je Adam Lambert leta 2011 prevzel vlogo frontmana rock skupine Queen in na nek način 'nadomestil' Freddija Mercuryja, če je to sploh (bilo) mogoče. Člani zasedbe so na Adama Lamberta naleteli naključno, sad tega srečanja pa so nove svetovne koncertne turneje, kjer glasba skupine Queen znova navdušuje občinstvo. Dve veliki zgodbi sta združeni v eno – zgodba o življenju po Freddieju in zgodba o Adamu Lambertu.

8sKqCw72rkM

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.15 na ogled dokumentarni film Jadralke, navdihujoča zgodba o odločni Tracy Edwards, ki ji je leta 1989 uspel izjemen športni dosežek, ki je pomenil tudi pravi družbeni pretres. Edwardsova je izbrala izključno žensko jadralsko posadko, s katero je na jadrnici Maiden – Deklica na tekmovalni regati obplula svet. Pred startom se je soočila z nezaupanjem moških sotekmovalcev in morebitnih sponzorjev, ki so ji odrekli podporo, saj so se bali, da bo posadka na morju potonila in bo predstavljala le slabo reklamo. Režija: Alex Holmes

YAaXRpdWXXo