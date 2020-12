VIDEO: Življenje in delo Ksenije Hribar

Na spletu so dostopna štiri videopredavanja zgodovinarja sodobnega plesa Roka Vevarja, ki jih je posvetil legendi slovenskega plesa

Rok Vevar

© Borut Krajnc

Rok Vevar je posnel štiri predavanja, ki jih je izbral iz svoje monografije o plesalki in koreografinji Kseniji Hribar (1938-1999), ki so opremljena s projekcijami fotografij, posnetkov in pisem. Predavanja, dostopna na kanalu YouTube, govorijo o njenih plesnih začetkih, sodobnemu plesu in eksperimentalnemu sodobnemu plesu ter življenju v Londonu.

Projekt je bil po navedbah Društva umetnikov (DUM) zasnovan v obliki štirih predavanj "v živo", ki so zaradi trenutne epidemiološke situacije sedaj na voljo na spletu. Predavanja temeljijo na monografiji Ksenija, Xenia: Londonska plesna leta Ksenije Hribar, 1960-1978, ki jo je Zavod Maska izdal letos v sozaložništvu z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti in Nomad Dance Academy Slovenia.

Prvo predavanje nosi naslov Ksenija Hribar, njeni baletni začetki, prvi obisk Londona in vrnitev v Ljubljano (1953-1965), sledi predavanje Sodobni ples in London, v katerem je delala Ksenija Hribar (1965-1974), tretje predavanje je naslovljeno Kaj je bil sodobni ples, ki ga je Ksenija Hribar v Londonu plesala?, zadnje pa Ksenija Hribar in eksperimentalni sodobni ples 60. let.

N2J91CsdxE4

Kot navajajo pri DUM, v izbranih poglavjih avtor s fotografskim gradivom in različnimi dokumenti predstavi plesalko in koreografinjo Ksenijo Hribar v nekaterih ključnih situacijah sodobnoplesne zgodovine, ko je zapuščala Ljubljano, se naselila v Londonu in tam med leti 1965 in 1974 soustvarjala v pionirskem obdobju britanskega sodobnega plesa kot študentka London School of Contemporary Dance (1965-1967) in članica ansambla London Contemporary Dance Theatre (1967-1974).

lbHYRRZk4lU

V predavanjih se avtor dotakne tudi njenih let v Ljubljanskem baletu (1953-1960), njenih prvih študijskih obiskov Londona na začetku 60. let minulega stoletja ter očrta tudi njena zadnja leta v Manchestru (1974-1977) in britanski prestolnici (1978-1980).

5mttOvw1lrI

Zgodovinar sodobnega plesa in kritik Rok Vevar (1973) je leta 2012 v svojem stanovanju ustanovil Začasni slovenski plesni arhiv in ga aprila 2017 preselil v Muzej sodobnih umetnosti Metelkova v Ljubljani. Od tega leta je tudi sokurator mednarodnega festivala sodobnega plesa CoFestival. Izbor svojih kritik in člankov je objavil v knjigi Rok za oddajo (2011), leta 2018 je uredil knjigo Dan, noč + človek = Ritem: Antologija slovenske sodobnoplesne publicistike 1918-1960, za katero je izbral gradiva in napisal spremna besedila.

XCTOGJYoIEU

Leta 2019 mu je Društvo za sodobni ples Slovenije podelilo nagrado Ksenije Hribar, Društvo gledaliških kritikov in teatrologov pa leta 2020 priznanje Vladimirja Kralja za dosežke v zadnjih dveh letih. V letu 2020/21 predava na Privatni univerzi Antona Brucknerja v Linzu.