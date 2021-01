Tedenski napovednik kulturnih dogodkov

Priporočamo razstavo Maje Smrekar z naslovom Optična motnja, spletni koncert Anje Golob in Draga Ivanuše, dokumentarni film Hči Camorre, o nekdanji kamoristični moriki Cristini Pinto, ki se po dolgoletni zaporni kazni sooča z izzivi vsakdanjega življenja, dokumentarni film Forman proti Formanu, ki govori o Milošu Formanu, avtorju mojstrovin češke in ameriške kinematografije.

Ponedeljek, 4. januar

V Galeriji Tobačna Ljubljana je na ogled razstava Maje Smrekar z naslovom Optična motnja. Izhodišče za projekt je fotografija iz arhiva umetnice, ki prikazuje lovca na konju pred domačo hišo. Postavitev se drži načel diorame tako v združevanju različnih materialov, med katere nujno sodi taksidermija, kot tudi v razvrstitvi objektov v več planov pred dvodimenzionalno kuliso. Predvsem pa v udejanjanju konzerviranje idilične prezentacije živega v njegovem naravnem habitatu. Tu pa se referenčne točke končajo, saj Maja Smrekar zavrača konvencionalnost. Prav nasprotno, zgradi paradoksalen prostor, v katerem nič ni tako, kot je videti na prvi pogled. Kustosinja razstave: Alenka Trebušak

Torek, 5. januar

Iz Gallusove dvorane Cankarjevega doma Ljubljana bo ob 20.00 v okviru Cankarjevih torkov porekal spletni koncert v živo, na katerem bosta nastopila Anja Golob (poezija) in Drago Ivanuša (klavir, elektronika).

YGc_0zzGPSU

Sreda, 6. januar

Na TV Slovenija 1 bo ob 20.00 na ogled komična drama Sveti Vincent. Po ločitvi se Maggie, zdaj samohranilka, in njen dvanajstletni sin Oliver preselita v Brooklyn. Maggie v novi službi veliko dela in potrebuje varstvo za svojega sina. Pri roki je sosed Vincent, upokojeni vojni veteran iz Vietnama, nergač in hazarder, ki je ostal brez denarja in prihodnosti. Za dostojno plačilo je seveda pripravljen pomagati. Toda iz sebičnega dejanja se porodi nenavadno, trdno prijateljstvo med Vincentom in Oliverjem. Režija: Theodore Melfi

9dP5lJnJHXg

Četrtek, 7. januar

Na Facebooku bo ob 19.00 na ogled intermedijska razstava Nejca Trampuža in Srđana Prodanovića z naslovom ByeByeWorld.exe. Nejc Trampuž je eden izmed dobitnikov nagrade PS37, ki jo je v letu 2019 podelila Galerija Simulaker. Njegov ustvarjalni proces vključuje hitrost interneta, najdene in/ali revne podobe ter družbeni kontekst fotografije. Prav s takšnim razmišljanjem rahlja meje znanih fotografskih form in jih poskuša preseči. Najnovejši umetniški projekt je generator kolaža, ki deluje kot interaktivna avdiovizualna aplikacija. Skupaj s Trampužem jo razvija programer Srđan Prodanović, za zvočno opremo pa skrbi Tim Kropivšek. Gre za drugi del World.exe projekta, ki v teh časih zavzema digitalno obliko. Interaktivni generator ustvarja kolaže nadrealističnih krajin, interakcija pa tokrat temelji na toku novic, bolj ali manj tesno povezanih z okoljsko problematiko. Projekcija bo na ogled na pročelju Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto do 15. januarja (od 17. do 21. ure). Kurator razstave: Adrijan Praznik

Petek, 8. januar

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.55 na ogled dokumentarni film Forman proti Formanu, ki govori o Milošu Formanu, avtorju mojstrovin češke in ameriške kinematografije. Bil je predstavnik češkega novega vala, ki je osvojil tudi Hollywood. Za filmski mojstrovini Amadeus in Let nad kukavičjim gnezdom so ga nagradili z oskarjem. Dokumentarni film na ogled ponuja osebni arhivski material, spomine Miloša Formana pa interpretira njegov sin, igralec Petr Forman. Režija: Helena Třeštíková in Jakub Hejna

wMU5ZOkhIj0

Sobota, 9. januar

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.10 na ogled film Zgodba o treh sestrah. Reyhan (20), Nurhan (16) in Havva (16) so sestre, ki z očetom živijo v odmaknjeni gorski vasici v centralni Anatoliji. Vse tri so že bile poslane v mesto, kjer so delale kot gospodinjske pomočnice, in vse so se že vrnile; zadnja med njimi Nurhan, ker je pretepla sina lokalnega doktorja, ki je vsako noč močil posteljo. Pred njo domov pride Reyhan, in sicer noseča, zato jo oče na hitro (in proti njeni volji) omoži z lokalnim pastirjem Veyselom. Nekega dne se nekoliko zaostali možak napije in postavi po robu vaškim starešinam, kar ima dramatične posledice. Režija: Emin Alper

n5NcxrYQESw

Nedelja, 10. januar

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.10 na ogled dokumentarni film Hči Camorre. Nekdanja kamoristična morika Cristina Pinto se po končani 24 letni zaporni kazni sooča z izzivi vsakdanjega življenja. Kmalu po izpustitvi na svobodo njen partner Raffaele zboli za rakom. Cristina poišče zatočišče pri njeni 28 letni hčeri Eleni s katero želi zapolniti dolgoletno praznino, ki je nastala v njunem odnosu. Pri 46-ih letih se skuša ponovno vzpostaviti v vlogi žene, mame in babice. Režija: Siniša Gačić

T_DUmCYe1HU