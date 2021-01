700 let od Dantejeve smrti

V Italiji so ob praznovanju Danteju posvečenega jubilejnega leta pripravili številne dogodke

Spomenik Danteja Aligheirija v Frencah

© Wikimedia Commons

Septembra bo minilo 700 let od smrti velikega pesnika srednjega veka in pripadnika sladkega novega sloga Danteja Alighierija. Glavno delo v Firencah rojenega literarnega velikana je še danes navdihujoča alegorična poučna pesnitev Božanska komedija. V Italiji so ob praznovanju Danteju posvečenega jubilejnega leta pripravili številne dogodke.

Dante - ena od treh kron italijanske književnosti

Dante Alighieri se je rodil 14. maja 1265 v notarski družini v Firencah. To je bilo obdobje, ko so mesto pretresali strankarski boji med pripadniki papeža in cesarja. V zgodnjem otroštvu je izgubil očeta in mater.

Že kot otroka ga je doletelo še eno usodno srečanje: komaj devet let star je prvič uzrl hči florentinskega bankirja Beatrice Portinari. Ponovno jo je srečal, ko mu je bilo 18 let in je bila Beatrice že poročena. Po njeni zgodnji smrti je Dante leta 1292 začel pisati pesniško avtobiografijo Novo življenje, ki danes prav tako velja za njegovo veliko delo. V njem je v obliki 31 sonetov in kancon poveličeval Beatrice in ljubezen, ki jo je gojil do nje.

Dante je pisal v latinščini in italijanščini. V latinščini naj bi ustvarjal predvsem filozofsko-znanstvena dela in komentarje, v italijanščini pa poezijo. Zelo pomembna je njegova razprava De volgari eloquentia, v kateri se posveča italijanskemu pesniškemu jeziku. Danteja skupaj s Francescom Petrarco in Giovannijem Boccacciom uvrščajo med "tri krone" italijanske književnosti.

Prav v sklepnem delu Novega življenja je Dante, katerega poezijo je določal sladki novi slog, napovedal delo, ki še v večji meri slavi usodno Beatrice in danes velja za njegovo glavno delo - Božansko komedijo. Pesnil ga je med letoma 1307 in 1313. Versko-alegorični ep, ki z nazornimi podobami pokaže, da je življenjski cilj končno srečanje z Bogom, je razdeljen na tri dele: Pekel, Vice in Raj. Pesnik v družbi Vergila in Beatrice potuje po onostranstvu ter srečuje številne zgodovinske in mitološke osebe, piše v prvem delu Albuma svetovnih književnikov.

Poročen je bil z Gemmo Donati, s katero je po različnih virih imel vsaj tri otroke. Potem, ko se je vpletel v politiko, je bil dosmrtno izgnan iz Firenc. Preostanek življenja je preživel po raznih mestih, med drugim v Veroni in Ravenni, kjer je umrl sredi septembra 1321. V Ravenni je tudi pokopan.

Božanska komedija še danes vir navdiha

Njegova Božanska komedija navdihuje različne umetnike. Filmsko upodobitev je načrtoval tudi znani režiser filmske trilogije Tri barve, Krzysztof Kieslowski, a ga je prehitela smrt. Raj je po scenariju Kieslowskyega leta 2002 posnel Tom Tykwer, leta 2005 pa je sledil film Pekel v režiji Danisa Tanovića. Med zadnjimi filmi, v katerih se pojavlja motivika Božanske komedije, je film Hiša, ki jo je zgradil Jack v režiji Larsa von Trierja, v katerem Matt Dillon v vlogi serijskega morilca verjame, da so njegovi umori prav takšna mojstrovina kot slovito Dantejevo delo.

Navdihnila je tudi številne likovne umetnike, denimo velikega španskega nadrealista Salvadorja Dalija, in pa knjižne predloge, tudi popularne, kot je Inferno Dana Browna. Po delu je nastal celo muzikal, pri nas pa je eno najodmevnejših uprizoritev tega dela podpisal Tomaž Pandur v 90. letih minulega stoletja. Na Slovenskem je Danteja prvi študiral Matija Čop. Zanj je navdušil tudi prijatelja Franceta Prešerna, ki naj bi se pri svojem ustvarjanju zgledoval po Dantejevi Božanski komediji.

Širok nabor jubilejnih dogodkov po vsej Italiji

Italija je pripravljena na praznovanje 700. obletnice Dantejeve smrti. Nekaj dogodkov se je zvrstilo že v lanskem letu. V začetku 2020 je denimo italijanski minister za kulturo in turizem Dario Franceschini napovedal, da bodo 25. marca, na datum, ki ga strokovnjaki prepoznavajo kot začetek popotovanja v onostranstvo v Božanski komediji, vsako leto obeleževali dan, posvečen pesniku, poimenovan Dantedi. Dante je po besedah Franceschinija simbol za stvari, ki združujejo Italijane: "Dante je združena država, Dante je italijanski jezik, Dante je sama ideja Italije."

Vrhunec dogajanja v čast Danteju se sicer obeta v letošnjem letu. Kot je že oktobra napovedal Franceschini, bodo dogodke prirejali po vsej Italiji, pri njihovi pripravi pa bodo sodelovale številne ugledne institucije. Še posebej pestro bo v dveh ključnih mestih, ki zaznamujeta Dantejevo življenjsko pot - Firencah in Ravenni.

Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, bodo v Firencah v letošnjem letu pripravili več kot 50 Danteju posvečenih spletnih in - v upanju na boljšo epidemiološko sliko - "živih" umetniških, kulturnih in izobraževalnih dogodkov. Za lažje sledenje programu so pripravili tudi posebno spletno stran. Že od lani pa se na obletnico pripravljajo v Ravenni, kjer prav tako preko spletne strani javnost obveščajo o pestrem dogajanju.