Razstava revije ženske protifašistične fronte, ki je v Sloveniji izhajala kar 72 let

Naša žena na spletu

Na spletni platformi Centra in galerije P74 je od 4. januarja do 28. februarja na ogled virtualna razstava Tadeja Pogačarja z naslovom Naša žena, na kateri so predstavljene izbrane naslovnice kultne revije za ženske, ki je začela izhajati po 2. svetovni vojni in je neprekinjeno izhajala kar 72 let.

Revija Naša žena je izhajala od leta 1945 "kot list za delovno ženo". Izdal jo je Glavni odbor AFŽ Slovenije (Protifašistična fronta žensk), revija pa se je želela aktivno vključiti v tok družbenega dogajanja in sooblikovati podobo slovenske moderne ženske. I

Na virtualni razstavi so predstavljene izbrane podobe naslovnic revije, izdane med letoma 1960 in 1970, ki tematizirajo dominantne ideologije časa, medijsko reprezentacijo žensk, življenjske sloge in potrošnjo v Jugoslaviji v času, ko je ta s svojo originalno različico samoupravnega socializma doživljala vrhunec gospodarskega razcveta.

Po prostorski postavitvi, ki je bila prvič na ogled na pregledni razstavi Tadeja Pogačarja Hribi, doline in rudna bogastva v Moderni galeriji leta 2014, je v letu 2018 izšla tudi knjiga umetnika.

Virtualna razstava Naša žena je na ogled na spletni platformi P74 za 3D razstave, pop-up projekte, posebne in ekskluzivne prezentacije ter promocijo.