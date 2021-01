Film tedna: Fantovska leta

Oda odraščanju in starševstvu

Na Planet TV bo danes ob 19.45 na ogled film Fantovska leta, edinstven 12-letni projekt, ki bežne utrinke iz vsakdanjega življenja odraščajočega fanta in njegove družine zlije v edinstveno filmsko doživetje. Režiral ga je Richard Linklater, eden ključnih predstavnikov ameriškega neodvisnega filma, ki ga najbolj poznamo po romantični trilogiji Pred zoro, Pred sončnim zahodom in Pred polnočjo. Fantovska leta so nostalgična časovna kapsula nedavne preteklosti, obenem pa oda odraščanju in starševstvu.

Leta 2002 se je Richardu Linklaterju porodila ideja za filmski projekt brez primere: naslednjih dvanajst let bo enkrat na leto pred kamero zbral isto skupino igralcev ter skupaj z njimi ustvaril zgodbo o odraščajočem fantu in njegovi družini. Nastala so Fantovska leta, ki beležijo majhne in velike trenutke v življenju mladega Masona od njegovega šestega do osemnajstega leta. Spremljamo ga skozi viharno obdobje odraščanja, skozi vrtinec družinskih selitev, ločitev, novih družin, novih šol, prvih ljubezni, pa vse do vstopa na univerzo.

Linklaterjev dolgoletni projekt prikliče v spomin pet filmov Françoisa Truffauta, od 400 udarcev (1959) do Bežne ljubezni (1979), v katerih je režiser dvajset let sledil izmišljenemu liku Antoinu Doinelu (Jean-Pierre Léaud). Na področju dokumentarnega filma ima podoben koncept serija Up, ki od leta 1964 v sedemletnih presledkih spremlja življenje iste skupine britanskih otrok. Linklater sam se je v trilogiji Pred … svojima protagonistoma (Ethanu Hawku in Julie Delpy) pridružil približno vsakih devet let.

"Želel sem narediti film o otroštvu, a se nisem hotel omejiti le na en trenutek. Potem pa se mi je posvetilo: zakaj ne bi preprosto vsako leto posnel malo in zajel kar vsega otroštva? Pojma nisem imel, kaj me čaka. Ko se lotiš umetniškega projekta, običajno želiš imeti nad njim določeno mero nadzora. Tu pa se bodo dogajale reči, na katere ne bomo imeli nikakršnega vpliva. Vedel sem, da bomo priča telesnim in čustvenim spremembam. Pripravljen sem bil na to, da bomo morali prvotne zamisli neprestano prilagajati spremembam, skozi katere bodo šli igralci", je zapisal režiser.

6z_ve3KRzLE