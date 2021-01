Tedenski napovednik kulturnih dogodkov

Priporočamo spletni prenos predstave Paloma Brine Klampfer in Kaje Blazinšek, ki se naslanja na zgodbo o tovarni Paloma - Sladkogorska, razstavo Nike Ham, prejemnice Nagrade skupine OHO 2020 z naslovom Morgen, spletni prenos koncerta postpankovske zasedbe balans, arhivski posnetek uprizoritve Boris, Milena, Radko v režiji Dušana Jovanovića, dokumentarni film Naslednja postaja Kiosk, Saša J. Mächtig, arhitekt in industrijski oblikovalec v režiji Jasne Hribernik.

balans

© Uroš Abram

Ponedeljek, 11. januar

Na spletnem kanalu Aksiome Ljubljana bo ob 17.00 potekal spletni pogovor z ameriško konceptualno umetnico Jill Magid, ki ga bo vodila Régine Debatty, ustanoviteljica bloga We make money not art. V svojem filmskem prvencu The Proposal, ki je obenem triler, romanca in dokumentarec, umetnica Jill Magid raziskuje zakonodajo o avtorskih pravicah, še zlasti usodo kulturnih del, ki se znajdejo v privatnem lastništvu in postanejo blago. Nadzor nad umetniško zapuščino v filmu prevprašuje skozi primer Luisa Barragána, katerega arhiv ima v lasti švicarsko podjetje Vitra. Govorila bo o nastajanju projekta, razvoju dogodkov po njem, svojem odnosu do Barragána in vprašanjih, ki jih odpira film. Posebni gostje pogovora bodo umetnica in publicistka Alenka Pirman, ustanoviteljica in vodja Inštituta za intelektualno lastnino Maja Bogataj Jančič ter arhitekt, raziskovalec in nekdanji direktor Muzeja za arhitekturo in oblikovanje Matevž Čelik.

jcYZEGqTstk

Torek, 12. januar

V Narodnem muzeju Slovenije (Muzejska 1) Ljubljana bodo ob 12.00 s prenosom prek spleta odprli razstavo Muzej skozi zgodovino: najstarejše pridobitve Deželnega muzeja za Kranjsko, s katero vstopajo v jubilejno leto 200-letnice delovanja muzeja. Zamisel za osnovanje nacionalnega muzeja sega v daljno preteklost, saj so prve idejne korake naredili že baron Žiga Zois pl. Edelstein in njegov sloviti krog razsvetljencev. Neposreden povod pa so leta 1821 dali udeleženci znamenitega ljubljanskega kongresa, saj so na srečanju izpostavili dejstvo, da dežela Kranjska nima svojega muzeja. Predlog so podali deželnim stanovom, ki so 15. oktobra 1821 sprejeli odločitev za ustanovitev domovinskega muzeja.

Aragonit, Železna Kapla, Avstrija, Zoisova zbirka mineralov. Pridobljeno leta 1821.hrani Prirodoslovni muzej Slovenije,

© David Kunc

Iz SMG Ljubljana bodo ob 20.00 v živo prek spleta prenašali predstavo Paloma Brine Klampfer in Kaje Blazinšek, ki je nastala v koprodukciji SMG, AGRFT in društva KUD Krik. Duhovita, grenko-sladka uprizoritev se naslanja na zgodbo o tovarni Paloma – Sladkogorska, ki je proizvajala higienski papir za vso nekdanjo Jugoslavijo in ki je pravzaprav razlog, da se je okoli nje razvilo naselje. Mlada ekipa ustvarjalcev se je lotila razmisleka o nostalgičnosti za socialističnim obdobjem, za spominom, vpisanim v generacije, ki so ga okusile, in tiste, ki ga niso – ali predstava o nekdanjih "boljših" časih temelji na resničnosti ali je vse skupaj le utvara? Intimne zgodbe krajanov, iz katerih izhaja, pa hkrati odpirajo vrsto širših družbenih tem: Kako so politični projekti izgradnje krajev vplivali na življenja ljudi? Kakšna je v takem kontekstu usoda malega človeka? Kako s tem shajati danes?Ponovitev: 13. januarja ob 20.00

© Željko Stevanić

V okviru Cankarjevih torkov bo ob 20.00 premierno predvajan koncert iz Theatra im Delphi v sodelovanju z Berta.Berlin, na katerem bosta nastopila vokalistka Mirna Bogdanovic in pianist Povel Widestrand, ki skupaj nastopata že od študenskih let na Jazz inštitutu v Berlinu. Sledil bo nastop pianistke Johanne Summer, ki je aprila 2020 izdala solo album Schumann Kaleidoskop za založbo ACT.

V Galeriji P74 Ljubljana bo od 12. januarja do 2. februarja na ogled razstava Nike Ham, prejemnice Nagrade skupine OHO 2020 z naslovom Morgen, ki predstavlja prostorsko video instalacijo, ki ga je zasnovala v času rezidence v Berlinu. V svoji sobi je s telefonom snemala svoje dnevno izvajanje joge. Njen glasbeni izbor privede do tega, da med izvajanjem klasičnih pozicij telo občasno odreagira po svoje, gibanje pa se spremeni v nekakšen ples. Avtorica je na vseh videih oblečena v enako športno opravo črne barve, snema se pred enakim ozadjem, posamezen del rutine pa traja v večini primerov nekaj sekund. Sprememba hitrosti posnetkov oziroma pospešitev (kar je njen ustaljen postopek) ustvarja specifičen učinek in humoren podton.V času razstave bo umetnica nadaljevala z aktivnostmi in jih prenašala preko spletnega videoprenosa.

Petek, 15. januar

Na TV Slovenija 2 bo ob 20.00 na ogled film Glasba tišine, osupljiva življenjska zgodba slepega opernega pevca Andree Bocellija, italijanskega superzvezdnika, ki je do sedaj prodal več kot 70 milijonov plošč in si prislužil tudi zvezdo na znameniti hollywoodski aleji slavnih. V filmu spremljamo njegovo otroštvo in glasbene začetke. Rojen je bil v toskanski podeželski družini in že v njegovih rosnih letih so mu postavili diagnozo napredujočega glavkoma na obeh očeh. V internatu za slepe, kamor so ga starši vpisali, je njegovo nadarjenost in angelski glas prva prepoznala zborovodja, medtem ko mu je bil pri prvih korakih v svetu glasbe v največjo oporo stric Giovanni, ki ga je tudi prijavil na prvo tekmovanje talentov. Režija: Michael Radford

uoKM-GIfXOU

Na YouTube kanalu SNG Drama Ljubljana bodo ob 21.00 v spomin na Dušana Jovanovića predvajali arhivski posnetek uprizoritve Boris, Milena, Radko, ki je bila premierno uprizorjena septembra 2013. Ljubezenski trikotnik med upokojeno igralko, njenim možem novinarjem in njenim ljubimcem, upokojenim kapitanom dolge plovbe, razburka strasti tako med udeleženci kot med opazo­valci. So erotične in ljubezenske peripetije pri teh letih sploh še primerne? Ali pa, nasprotno, opozarjajo, da življenje ne var­čuje s presenečenji, čeprav niso zmeraj za vse prijetna? Ta du­hovita igra o ljubezenskem ognju v zrelih letih se sprašuje tudi o našem odnosu do življenja, ki ga vse preradi jemljemo kot samoumevno rutino. Režija: Dušan Jovanović

© Peter Uhan

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.55 na ogled film Gori, gospodična, zadnji film Miloša Formana, posnet na Češkoslovaškem, ki je bil v tej državi od nastanka leta 1967 do leta 1988 prepovedan, leta 1989 pa je obveljal za mojstrovino, brezkompromisno satiro komunistične družbe.

TbnuGUwxBzw

Sobota, 16. januar

Iz Kina Šiška Ljubljana bo ob 21.00 preko platforme Dice potekal spletni prenos koncerta postpankovske zasedbe balans, ki bo predstavila svoj šesti album.

0R-eJzLxvw0

Nedelja, 17. januar

Na Facebook profilu MGLC Ljubljana bo ob 17.00 potekala zaključna dražba razstave Menažerija: 37 dni božiča, ki je zasnovana kot veliki adventni koledar. Dražba 8 grafik, nastalih v grafičnih ateljejih MGLC bo potekala virtualno, vodil pa jo bo improvizator, Peter Frankl, ki ga poznamo kot igralca v oddaji Osvežilna fronta.

Iz razstave v MGLC

Na YouTube kanalu M soseska bo ob 20.00 v okviru cikla Drama od doma na ogled spletna premiera arhivskega posnetka uprizoritve drame V agoniji Miroslava Krleže v režiji Mileta Koruna. V agoniji, drugo dramo iz cikla o Glembajevih – Gospoda Glembajevi (1913), V agoniji (1922), Leda (1925) –, je eden od največjih hrvaških književnikov 20. stoletja Miroslav Krleža (1893–1981) napisal leta 1928. Zagreb, kjer se je Krleža rodil in preživel skoraj vse življenje, je bil večkrat tema njegovega literarnega ustvarjanja. Vsa dela iz cikla o Glembajevih spremljajo posamezne in kolektivne usode bogate zagrebške meščanske, patricijske družine v obdobju 180 let.

Na TV Slovenija bo ob 22.00 na ogled dokumentarni film Naslednja postaja Kiosk, Saša J. Mächtig, arhitekt in industrijski oblikovalec. Mächtig je ikona slovenskega industrijskega oblikovanja, svetovno znan predvsem po znamenitem "rdečem kiosku" K67. Režija: Jasna Hribernik