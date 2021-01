Tedenski napovednik kulturnih dogodkov

Priporočamo spletni koncert skupine Dan D, avtorski projekt Gejm v režiji Žige Divjaka, razstavo slik Ane Sluga z naslovom Disonanca prostora (vstop), ki se s svojimi metaforičnimi pomeni naslanjajo na nekatera temeljna eksistencialna vprašanja o nasilju in vlogi posameznika v družbi, premiero mednarodnega plesnega projekta Tri sestre v režiji in koreografiji Gregorja Luštka, spletni koncert zasavske indie rock zasedbe Koala Voice.

Ponedeljek, 18. januar

V Mali galeriji Banke Slovenije Ljubljana je do 8. februarja na ogled razstava z naslovom Vrednost grafike, na kateri so predstavljena dela študentov likovne pedagogike Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Idejni okvir razstave so kompleksna vprašanja umetnosti kot materialne vrednosti. Grafika je še posebej priročna za odpiranje te problematike, saj njena zmožnost reprodukcije spodkopava ideološko predpostavko, da je umetnina neponovljiva. Študenti v svojih delih premišljujejo različne implikacije odnosa grafike in vrednosti, med drugim tudi vprašanja umetnosti kot dela in materialnega statusa umetnika ter fenomen potrošništva. Sama razstava je radikalizacija drže grafike kot dekonstrukcije vrednot lepih umetnosti in njene vrednosti, grafiki namreč odvzame neposredno fizičnost in jo predstavi v drugi medijski formi, v obliki projekcije, vidne samo skozi kukala na zatemnjenih vratih galerije.

Torek, 19. januar

Iz "kraterja" Cankarjevega doma Ljubljana bo ob 20.00 potekal prenos spletnega koncerta skupine Dan D, ki se po dveh razprodanih koncertih vrača v CD. Koncert bo brezplačno na ogled na YouTube kanalu in Facebook strani Cankarjevega doma.

Hp1v_F8cxvM

Iz SMG Ljubljana bodo ob 20.00 v živo prek spleta prenašali avtorski projekt Gejm, ki preizprašuje vlogo in odgovornost Slovenije in njene mejne politike za življenje in usodo ljudi na begu. Ljudje, ki so prepešačili pol sveta, da bi pobegnili pred vojnami, preganjanjem, nasiljem in uničujočo revščino, zadnjih dobrih sto kilometrov poti, ki jih v Bosni in Hercegovini še loči do njihovega cilja v Evropski uniji, imenujejo gejm (iz the game – igra). Gejm nima pravil, zakoni ne veljajo, policijska pooblastila so neomejena, nasilje vse brutalnejše, nevarnosti vse večje, možnosti pa vse manjše in poti čedalje bolj oddaljene ... Režija: Žiga Divjak, ponovitev: 20. januarja ob 20.00

© Matej Povše

V Galeriji Kresija Ljubljana je od 19. januarja do 23. februarja na ogled razstava slik Ane Sluga z naslovom Disonanca prostora (vstop). Razstavljena dela "se s svojimi metaforičnimi pomeni naslanjajo na nekatera temeljna eksistencialna vprašanja o nasilju in vlogi posameznika v družbi. Spodbujajo diskurz o tem, ali je človeška narava res tako okrutna, nesočutna in sebična, da na koncu vedno prevladajo tisti najbolj kratkoročni in neposredni cilji. In o tem, ali je res mnogo lažje izpolnjevati ukaze kot razmišljati s svojo glavo," je zapisal Miha Colner.

Četrtek, 21. januar

V APT Novo mesto bo ob 20.00 live stream premiera mednarodnega plesnega projekta Tri sestre v režiji in koreografiji Gregorja Luštka in koprodukciji APT Novo mesto in Plesnega Teatra Ljubljana. Uprizoritev je formalno zamišljena kot presek treh sodobnih scenskih praks: dokumentarnega, osebno izpovednega in plesno nemimetičnega gledališča. Dokumentarno in motivno fabulativno izhodišče projekta je osrediščeno okrog osebnih biografij treh plesalk, {Bettina Földesi, Rosella Pellicciotti in Kristýna Šajtošova}, ki so se priselile v Slovenijo k svojim ljubezenskim partnerjem {Matic Starina, Žigan Kranjčan, Juš Zidar}; vsem trem delujočim na polju uprizoritvenih umetnosti, ki bodo aktivirani v različnih oblikah v pričujoči plesni emancipaciji. Uprizoritev je zastavljena kot avtentični prostor emancipacije, ki združuje šest protagonistov, t.j. treh parov. V njihovih intimnih vezeh, potezah, oblikah, razlikah, odporih se išče gradivo za skupno naracijo, kjer njihov gestus intime in intimizma postaja del interakcije skupnega z občinstvom. Ponovitvi: 22. in 23. januarja ob 20.00

Iz Kina Šiška Ljubljana bo ob 21.00 prek platforme Dice potekal spletni prenos koncerta enega ljubljanskega raperja Vazza, enega najvidnejših mladih hip-hop ustvarjalcev v Sloveniji.

D4NHfw8uXH0

Petek, 22. januar

Na kanalu Vimeo bo ob 18.00 potekala 6-urna zimska specialka s house klasikami Sharkastique Goldies Special, na kateri se bodo predstavili Shark, Jaka in Sylvain. S podporo vodilnih domačih tehničnih in kreativnih ekip na področju produkcije vrhunskih dogodkov, bo ekipa Sharkastique pripravila pravi spektakel zvoka, luči in vizualij, ki ga bodo nadgradili s 1.500 m² velikim prizoriščem, opremljenim s preko 300 lučmi, laser šovom, LED zasloni, video animacijami in programiranim premikanjem konstrukcije.

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.55 na ogled film Plavolaskine ljubezni, grenko-komičen vrhunec češkega novega vala, ki govori o klavrnem ljubezenskem življenju mlade delavke Andule. Režija: Miloš Forman

Sobota, 23. januar

V Slovenski filharmoniji Ljubljana bo ob 19.30 otvoritev 5. Zimskega festivala z nastopom tenorista Josepha Calleje, ki ga bo spremljal Orkester Slovenske filharmonije. Dirigent: Gianluca Marciano

bdlVSnVN8Rs

Iz Kina Šiška Ljubljana bo ob 21.00 prek platforme Dice potekal spletni prenos koncerta zasavske indie rock zasedbe Koala Voice.

xqApOi2IqCs

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.05 na ogled kriminalna drama Nočni ptič. Ponoči, ko Los Angeles spi, s hitrimi avtomobili, dragimi kamerami in policijskimi radijskimi postajami oborožene ekipe krožijo po mestu v želji po dobri zgodbi. Ti svobodnjaki, znani kot nočni kroniki, iščejo nesreče, požare, umore in druge nezgode v upanju, da bodo reportaže prodali lokalnim TV-postajam. Režija: Dan Gilroy

X8kYDQan8bw

Nedelja, 24. januar

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.05 na ogled dokumentarna oddaja Rojena v Auschwitzu, presunljiva zgodba treh žensk, treh generacij, zaznamovanih z dolgo senco holokavsta. Maja 1944 so v Auschwitz deportirali mlado Judinjo Vero. Bila je dva meseca noseča in Mengele jo je izbral za svoje nezaslišane poskuse. V taborišču se ji je rodila Angela, težka le kilogram. Skrivati jo je morala dolgih pet tednov, vse do osvoboditve taborišča. Režija: Eszter Cseke in Andras S. Takacs