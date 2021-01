Tudi filmi festivala v Motovunu na spletu

Med drugim tudi film Dolina miru v režiji Franceta Štiglica

Dolina miru

Motovun Film Festival je v okviru projekta Kino Istra / Cinema Istria od včeraj na spletu ponudil štiri celovečerce, ki jih organizatorji festivala napovedujejo kot ogrevanje za projekcije filmov v živo v mestih hrvaške in slovenske Istre. Med njimi je tudi celovečerni film Franceta Štiglica Dolina miru. Partner projekta je Kino Otok.

Projekt Kino Istra / Cinema Istria ponuja celoletni filmski program v 12 mestih v Istri na obeh straneh meje. "Ideja je preprosta - Kino Istra nima svoje dvorane, gostuje v mestih brez stalnega kina, kjerkoli manjka dobrih filmov," so zapisali v sporočilu za javnost. Kot so še izpostavili organizatorji Motovunskega filmskega festivala, je projekt namenjen vsem ljubiteljem filma z željo, da bi spomnil na čase, ko so bile kinodvorane priljubljene in so imele pomembno vlogo.

Za začetek novega filmskega leta bodo med 15. in 24. januarjem na spletu ponudili štiri filme. Poleg Štigličeve klasike Dolina miru bodo to še večkrat nagrajeni celovečerec Bog obstaja, ime ji je Petrunija v režiji Teone Strugar Mitevske, italijanski celovečerec Il ragazzo invisibile: Seconda generazione režiserja Gabrieleja Salvatoresa ter dokumentarec Je lektrika ubila štrige v režiji Cristiana Crissa Kolacia.

Vsi štirje filmi bodo na voljo uporabnikom iz Slovenije in Hrvaške, medtem ko bo Il ragazzo invisibile: Seconda generazione dosegljiv tudi uporabnikom iz Italije. Povezava na spletni strani https://cinesquare.net/onlinefestivals#/kinoistra bo delovala od 15. januarja od 18. ure dalje. Za ogled posameznega filma bodo morali zainteresirani odšteti po dva, za paket štirih filmov pa pet evrov.

Projekt Kino Istra so zagnali lani, a so bili prisiljeni zaradi pandemije covida-19 zaustaviti organizacijo filmskih večerov z občinstvom. Iz Motovun Film Festivala so še napovedali, da bodo s projekcijami filmov v živo nadaljevali takoj, ko bo to dovoljevala epidemiološka situacija. Za letos pripravljajo približno 150 projekcij, posebnih dogodkov, delavnic in gostovanj v dvoranah ter na prostem. Program bo temeljil predvsem na evropskih filmih. Seznam krajev, v katerih bodo potekali dogodki v živo, bodo objavili naknadno.

Projekt poteka v sodelovanju s partnerji iz Slovenije, Italije in Združenega kraljestva, v Sloveniji je organizator dogodkov Kino Otok. Projekt je podprt tudi z evropskimi sredstvi v višini 260.000 evrov.