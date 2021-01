Razpis za nagrado skupine OHO

Prijave sprejemajo do 10. marca

Razstava Nike Ham, lanske prejemnice Nagrade skupine OHO v Galeriji P74

Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. je objavil javni razpis za nagrado skupine OHO 2021 - osrednjo neodvisno nagrado za mlade vizualne umetnice in umetnike v Sloveniji do 40. leta starosti. Nagrado podeljujejo za kakovostno in inovativno umetniško delo, nastalo v zadnjih dveh letih. Razpis je odprt do 10. marca.

Umetnice in umetniki se lahko na natečaj prijavijo samostojno, lahko jih prijavijo institucije ali posamezniki. Prijavljeni kandidati morajo ustvarjati v Sloveniji oz. morajo biti del slovenske kulturne scene, med drugim določa razpis.

Na natečaj lahko prijavijo dela v medijih slikarstva, kiparstva, grafike, risbe, instalacije, fotografije, videa, novih medijev in performansa, medtem ko dela s področja uporabnih umetnosti, oblikovanja, gledališča in filma niso predmet razpisa.

Mednarodna strokovna žirija bo med prispelimi projekti izbrala štiri nominirance za nagrado, ki se bodo predstavili z novimi ali še nerazstavljenimi deli v maju na skupni razstavi v Galeriji P74 v Ljubljani. Med njimi bo strokovna žirija izbrala in razglasila dobitnika nagrade za leto 2021.

Organizatorji nagrajenki ali nagrajencu nudijo dvomesečno umetniško rezidenčno bivanje v New Yorku v organizaciji Residency Unlimited in samostojno razstavo v Galeriji P74.

Nagrado skupine OHO zavod P.A.R.A.S.I.T.E. razpisuje v sodelovanju z Residency Unlimited ter s Trust for Mutual Understanding iz New Yorka. Je del mednarodne mreže YVAA (Young Visual Artist Award), ki združuje sorodne nacionalne nagrade enajstih evropskih držav, še piše v sporočilu za javnost.

Lani je nagrado prejela umetnica Nika Ham.