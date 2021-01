Umrl je Phil Spector

Legendarni ameriški glasbeni producent

Ameriški glasbeni producent Phil Spector, ki je preobrazil zvok popularne glasbe 60. let prejšnjega stoletja, kasneje pa je pristal v zaporu zaradi umora, je v soboto umrl v bolnišnici, so po poročanju tujih tiskovnih agencij danes sporočili iz kalifornijskega oddelka za zapore. Dodali so, da bo uradni vzrok smrti ugotovil zdravnik.

Po poročanju ameriških medijev je Spector umrl po zapletih zaradi covida-19, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Legendarni glasbeni producent Spector je od leta 2009 prestajal zaporno kazen zaradi umora igralke Lane Clarkson šest let prej v njegovi graščini.

LRmRBrnQq8o

Spector, ki je 26. decembra dopolnil 81 let, je bil priznani glasbeni producent v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja. Med letoma 1961 in 1965 je bil producent 20 uspešnic, ki so se uvrstile na lestvico 40 najbolj prodajanih plošč, poroča francoska tiskovna agencija AFP. S svojimi metodami je vplival na vodilne glasbenike, kot so Beach Boys in Bruce Springsteen.

Med drugim je sodeloval s priznanimi in mednarodno prepoznavnimi glasbeniki, kot so The Beatles, Tina Turner, The Rolling Stones, The Righteous Brothers, The Ronettes in The Ramones. Produciral je uspešnice, kot so Da Doo Ron Ron, Be My Baby, Baby in You've Lost That Lovin' Feelin. Podpisal se je tudi pod album Let it be, zadnjo izdano ploščo Beatlov.

0Ml8jxm8-Ug

C6i9PJetUyg