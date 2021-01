Letos 250 novih knjig

Mladinska knjiga načrtuje okoli 250 naslovov, obetajo se novosti na področju leposlovja za odrasle, mladino in otroke

Mladinska knjiga letos načrtuje izdajo okoli 250 naslovov, so povedali na spletni predstavitvi konec prejšnjega tedna. Med drugim bodo s spominskima albumoma obeležili obletnici rojstva Frana Saleškega Finžgarja in Kristine Brenkove, obetajo pa se tudi številne novosti na področju leposlovja za odrasle, mladino in otroke ter vrsta priročnikov.

Kot je poudaril vodja uredništva leposlovja Andrej Ilc, bodo letos izdali dva spominska albuma, eden bo posvečen 150. obletnici rojstva Frana Saleškega Finžgarja, drugi pa pa bo predstavil zgodbo avtorice in znamenite urednice Mladinske knjige Kristine Brenkove ob 110. obletnici njenega rojstva.

Izbor umetniške produkcije igralke Alje Tkačev

Med novimi romani je Ilc izpostavil Sto let slepote avtorja Romana Rozine in roman Romana Gluvića Požri se Robi, ter na izbor iz umetniške produkcije igralke Alje Tkačev in na knjigo Erike Johnson Debeljak z naslovom Devica, kraljica, vdova, prasica.

Za otroke bodo izdali antologijo Rozimnice Andreja Rozmana Roze, ki jo bodo krasile podobe različnih ilustratorjev, zlasti pa Zvonka Čoha. V programu za otroke je Ilc izpostavil še slikanico Zajčkova hišica Anje Štefan in ilustratorke Hane Stupica ter nove knjige Boštjana Gorenca Pižame, Tinke Bačič, Nataše Konc Lorenzutti in Nine Mav Hrovat.

Med prevodi iz tujih jezikov je Ilc izpostavil slikanici angleškega avtorja Jona Klassna, pri serijah za otroke pa omenil zbirko Trio Golaznikus Andreja Skubica, ki se bo letos sklenila s sedmo in osmo knjigo. Nadaljuje se tudi priljubljena zbirka Pasji mož avtorja Dava Pilkeyja, poleg tega se obeta ponatis njegovega Kapitana Gatnika.

Letos bodo izšli tudi štirje izvirni mladinski romani domačih avtorjev. Trije so bili nominirani za modro ptico: delo Irene Androjna, Suzane Tratnik in Davorke Štefanec, z novim romanom se bo predstavil tudi Vinko Möderndorfer. Ilc je omenil še fantazijski roman Terryja Pratchetta, ki ga bo prevedel Boštjan Gorenc Pižama, ter dnevnik poljskega dekleta Renie Spiegel, ki je nastal med holokavstom.

Iz poezije je Ilc izpostavil knjigo izbranih pesmi pokojnega Petra Kolška, svojo pesniško zbirko Zastali čas bo dobila Saša Pavček. Ilc je omenil še knjigo Na balkonu visoke hiše, ki je izšla v zbirki Kondor. Gre za antologijo najkrajše slovenske pripovedi.

Zbirka poezije Nobelove nagrajenke Louise Glück

Med prevodnimi deli je Ilc napovedal zbirko poezije Nobelove nagrajenke Louise Glück Zimski recepti iz kolektiva ter dolgo pričakovani nov prevod Tolstojevega romana Vojna in mir ter Travniška kronika Iva Andrića. Sledila bo še vrsta sodobnih romanov, med njimi Vegaterijanka južnokorejske pisateljice Han Kang, Vsak od nas biva na tem svetu po svoje francoskega pisatelja Jean-Paul Duboisa ter roman francoske pisateljice Karine Tuil Človeške stvari.

Med drugim bo izšel roman avtorja bosanskih korenin Saše Stanišića Čigav si, knjigo Beograjski trio priznanega srbskega režiserja Gorana Markovića, izšlo pa bo tudi nekaj knjig avtorjev, ki so med slovenskimi bralci že znani, kot je Haruki Murakami. Ilc je opozoril tudi na začetek izhajanja trilogije Dežela drugih francoske pisateljice Leile Slimani.

Vodja uredništva priročnikov Urška Kaloper je napovedala izid nove knjige Aljoše Bagola Kako biti srečen in živeti svoj prav. Izdali bodo tudi novo delo Mihe Šaleharja, ki jo bo posvetil moškim srednjih let, in sicer v duhovitem Priročniku za njihovo uporabo, razumevanje in preprečevanje neizbežnega.

Pred nekaj dnevi so izdali knjigo Vide Igličar 100 dni za boljšo mene, čez nekaj dni pa bo izšla nova knjiga terapevtke Veronike Podgoršek Moje življenje - moja knjiga. Spomladi bo posodobitev doživela biblija ekološkega vrtnarjenja Ekološko vrtnarjenje za vsakogar Jerneje Jošar, Slavko Jerič bo pripravil edinstven pregled športnega desetletja, kot krono vsega pa Urška Kaloper napoveduje monografijo Svet v presežnikih, ki jo za jesen pripravljata Karel in Marjeta Natek.

Obeta se še izid monografije 100 najlepših gradov na svetu - med njimi bosta tudi blejski in predjamski grad, 30. obletnici osamosvojitve pa se bodo poklonili s serijo knjig Zlata Slovenija.

V zbirki Esenca, ki letos praznuje 15 let, bodo izdali knjigo O robotih in ljudeh Laurence Devillers in delo Billa Brysona o človeškem telesu. Med drugim se obeta knjiga Igra po dansko Iben Sandahl, za mlajše bralce pa bo knjiga Nike Kovač Pisma tebi.