»Zdenka Badovinac je ena od herojinj našega časa«

Umetniki ne morejo in ne bi smeli predstavljati nacionalne identitete, morali bi biti kritični glas v razpravi, kaj nacionalna identiteta sploh pomeni

Hou Hanru, umetniški direktor muzeja MAXXI

Hou Hanru je umetniški direktor Nacionalnega muzeja sodobne umetnosti 21. stoletja – MAXXI. V zadnjih dveh desetletjih je bil kustos ali sokustos več kot 100 razstav po vsem svetu, od Pekinga do New Yorka, od Aucklanda do Benetk. Piše in predava o sodobni umetnosti.

Slovenski veleposlanik v Rimu Tomaž Kunstelj je prepričan, da je razstava, ki jo pripravljate skupaj z Zdenko Badovinac, neprimerna? Kaj menite o tem?