Nacionalna akademija Oak in dobrodelna ustanova National Literacy Trust sta ustvarili virtualno knjižnico, ki otrokom v Angliji omogoča prost dostop do knjig med zaprtjem šol. Knjižnica vsak teden pripravi eno knjigo vsakič drugega avtorja. Cilj je zagotoviti dostop do e-knjig in avdio knjig, predvsem najbolj socialno ogroženim mladim.

Nacionalno akademijo Oak financira ministrstvo za izobraževanje. Akademija je od 4. januarja, ko se je začel nov semester, zagotovila že več kot 28 milijonov učnih ur. V minulih dveh tednih je do vsebin akademije dostopalo 4,1 milijona učencev, navaja britanski BBC.

"Neverjetno je, da lahko v naši ponudbi zagotovimo nekaj, kar je ključnega pomena za pismenost otrok in njihovo duševno blaginjo," je dejal ravnatelj Nacionalne akademije Oak Matt Hood.

"Bistveno je, da dostop do izjemne literature omogočimo čim več otrokom."



"Bistveno je, da dostop do izjemne literature omogočimo čim več otrokom," je po navedbah BBC dejal generalni direktor National Literacy Trust Jonathan Douglas. Po njegovih besedah so med prvim zaprtjem škodo utrpele bralne sposobnosti številnih otrok, med tokratnim zaprtjem pa želijo čim bolj podpreti otroke, družine in učitelje.

Gavin Williamson z ministrstva za izobraževanje je virtualno knjižnico opisal kot "fantastičen vir" in dodal, da se morata učenje in razvoj otrok nadaljevati tudi, ko so šole zaprte.

Prva knjiga, ki je že dostopna v virtualni knjižnici, je The Story Of Tracy Beaker pisateljice Jacqueline Wilson, še navaja BBC.

