Svetovna premiera slovenskega kratkega filma v Clermont Ferrandu

V tekmovalni program se je uvrstil kratki film Sestre režiserke Katarine Rešek – Kukle

Sestre

© Ksaver Šinkar

Od 29. januarja do 6. februarja bo potekal 43. mednarodni festival kratkega filma v francoskem Clermont Ferrandu, letos prvič izključno na daljavo. V tekmovalni program se je uvrstil kratki film Sestre režiserke Katarine Rešek – Kukle, ki bo na festivalu doživel tudi svetovno premiero. Letos so selektorji izbirali med skoraj sedem tisoč prijavljenimi filmi – v končni nabor so jih uvrstili 78.

V filmu Sestre spremljamo tri najboljše prijateljice v zgodnjih dvajsetih. Dekleta fantovskega videza, vedno oblečena v ohlapne sive trenirke, z lasmi, spetimi v nizek čop, zatlačen v pulover, trenirajo borilne veščine in se držijo bolj zase. Zaradi svojega življenjskega sloga pridejo pogosto v konflikt z lokalnimi fanti.

Režiserka je o svojem filmu povedala: "Inspiracija za zgodbo o treh sodobnih virđinah so bila dekleta, ki se jih spomnim iz otroštva. Tista 'pozabljena' dekleta v ohlapnih oblekah z nizkimi čopi na dnu glave, ki so nekako ostale ujetnice svoje družine in okolja, ker niso ustrezale rigidnim smernicam, in ki se jih spomnim kako so kdaj še v odrasli dobi prijele svojo mamo za roko. Ko sem nato čez nekaj časa, kot videospot, posnela zgodbo o trans ženski, se je vse nekako zaokrožilo in vedela sem, da je to zgodba, ki jo moram spraviti v življenje. V Sestrah se srečata dva svetova, ki sta v post-balkanskem okolju zaznana kot neustrezna in nenazadnje nefunkcionalna - družbeno nefunkcionalna ženska, ki ne zna in noče sprejeti svoje družbeno dodeljene vloge in ženska z nefunkcionalnimi rodili, a si med seboj pomagata prepoznati svojo lastno vrednost in se povzdigneta nad predstave okolja."

V okviru festivala se bo od 1. do 5. februarja na daljavo odvijala tudi filmska tržnica kratkih filmov, na kateri bodo slovenski kratki filmi imeli svojo osmo zaporedno predstavitev. Tudi letos se bodo na glavnem svetovnem sejmu kratkega filma skupaj že tretjič predstavile tri države: Češka, Slovaška Slovenija, pod skupno promocijsko znamko CEC (Central European Cinema).

Slovenski filmski center bo na tržnici med drugimi predstavil najnovejše filme, ki so že imeli uspešne festivalske premiere: Nihče ni rekel, da te moram imeti rad režiserja Matjaža Jamnika v produkciji AGRFT, ki se je uvrstil v Cinéfondation, uradni sekciji filmskega festivala v Cannesu, Delčki režiserja Áron Horvátha Botka v produkciji A Atalanta, najboljši kratki film zadnjega Festivala slovenskega filma ter Zbogom, Vesna režiserke Sare Kern v produkciji Cvinger film, prikazan v tekmovalnem programu zadnjega sarajevskega filmskega festivala, ki je prejel posebno oznako "Short Film Market Picks", s katero organizatorji tržnice želijo povečati vidnost posameznih izbranih filmov. Med kar 8000 prijavljenih je to oznako prejelo 457 filmov.

Del filmske tržnice je tudi koprodukcijski forum kratkega filma "Euroconnection", program izbranih projektov v nastajanju, ki jih letos predstavljajo producenti in avtorji iz trinajstih evropskih držav, med njimi je tudi slovenski kratki filmski projekt Turist, režiserja Luna Sevnika in producenta Roka Bička (Cvinger film). To je prvi profesionalni film slovenskega režiserja, ki zaključuje šolanje na praški filmski šoli FAMU. Za svoja dva študentska filma je prejel nagrado za najboljši študijski film na festivalu slovenskega filma: leta 2018 za Voyage Voyage in leta 2020 za kratki film Igra, ki se je leta 2019 uvrstil tudi v program "Future Frames" na festivalu v Karlovih Varih.