Film tedna: Bar

Vznemirljiv, klavstrofobičen in odštekan triler, začinjen s črnim humorjem

Na TV Slovenija 1 bo nocoj ob 22.40 na ogled film Bar v režiji mojstra španskega žanrskega filma Álexa de la Iglesie. Njegov talent je prvi prepoznal režiser Pedro Almodóvar, ki je bil tudi producent njegovega prvega celovečernega filma Akcija Mutant.

Običajno jutro v enem od priljubljenih madridskih lokalov. Nekaj ljudi zajtrkuje, spet drugi se že sproščajo ob prvem jutranjem kozarčku. V trenutku, ko eden od rednih gostov zapusti lokal in stopi na ulico, ga nekdo ustreli v glavo in moški na kraju samem podleže smrtni rani.

Nekega drugega gosta, ki takoj zatem pohiti k žrtvi, doleti enaka usoda. Zakaj pred lokalom nenadoma ni več nikogar. Se strelec skriva na kakšni od okoliških streh ali pa je hladnokrvni morilec nemara celo eden od gostov lokala? Vsak od navzočih bi lahko bil morilec ali pa naslednja naključna žrtev …

"Zadnjič sem prebral novico, ki mi je osvetlila manjkajoči vezni člen med ljudmi in opicami: skupina smehljajočih se ljudi na plaži, ki delajo selfije z delfinom … dokler niso ubili delfina. Takšni smo ljudje. Ne vidimo posledic svojih dejanj in zaradi selfijev z delfinom povzročimo njegovo smrt. Enako počnemo z ljudmi – če lahko rešim sebe, me drugi nič več ne zanimajo," je o filmu zapisal režiser.

Álexa de la Iglesio je odkril režiser Pedro Almodóvar, ki je bil tudi producent njegovega prvega celovečernega filma Akcija Mutant. Njegova filmografija šteje več kot dvajset filmskih naslovov, zanje pa je prejel številne prestižne filmske nagrade.

wRZeyPQRDpQ