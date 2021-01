Vlada se trudi, Pahor pa tudi

Plitke misli nekega predsednika

Borut Pahor na Brdu pri Kranju

© TV Slovenija

Televizije Slovenija človek res ne razume. Ima najboljšo opremo, največje studie, veliko režiserjev in realizatorjev, znanje in tehniko torej, a kako ji uspe postaviti predsednika republike (spet) pred stekleno steno v kompleksu Brdo? Kako se ji lahko zgodi, da celoten intervju sliko reže čez Pahorjevo ramo črni okvir okna? In še ta stol, na katerega so ga posadili, predsednika. Namenjen je sedenju za mizo, zato je bila Pahorjeva drža hecna. No, nič bolje pa nista bila videti niti novinarja – kakšen kader je to, da Igorju E. Bergantu med intervjujem gleda iz glave pol čebelnjaka?