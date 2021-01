Tedenski napovednik kulturnih dogodkov

Priporočamo razstavo Staša Kleindiensta in Anžeta Severja z naslovom Predstava, spletni prenos koncerta zasedbe Širom, ki velja za eno najbolj priznanih slovenskih zasedb v mednarodnem glasbenem prostoru, razstavo Arjana Pregla, ki predstavlja dela iz njegovih zadnjih treh serij, skupinsko razstavo Academia Nuts #1: Leave Group?, ki predstavlja umetniške prakse in družbene premisleke osmih avtoric: Line Akif, Hannah Koselj Marušič, Lucije Ostan Vejrup, Eme Radovan, Lare Papov, Ize Štrumbelj Oblak, Lee Topolovec in Eve Žibert.

Ponedeljek, 1. februar

Iz Stare mestne elektrarne Ljubljana bo ob 20.00 preko spleta na ogled telematična tehnoburleska Tatovi podob, večmedijska edicija neme komedije teles.

© Silvija Dogan

V Fotopubovem projektnem prostoru in Projektnem prostoru Fundacije Ulay Ljubljana je do 5. februarja na ogled razstava z naslovom Academia Nuts #1: Leave Group?. Skupinska razstava je prostorska uprizoritev raziskovanja prve generacije Academie Nuts, v polju sodobne umetnosti široko zastavljenega izobraževalnega programa. Razstava prvič javno predstavlja umetniške prakse in družbene premisleke osmih avtoric: Line Akif, Hannah Koselj Marušič, Lucije Ostan Vejrup, Eme Radovan, Lare Papov, Ize Štrumbelj Oblak, Lee Topolovec in Eve Žibert. Osem študentk različnih akademij in fakultet v osmih projektih v dveh ljubljanskih projektnih prostorih ustvarja prostorsko postavitev, ki je rezultat skupinskega in samostojnega raziskovanja umetnosti in teorije. Z uporabo številnih tehnik in prijemov ter preizpraševanjem najrazličnejših problemov - od osebne identitete, domovine, zgodovine, koronske sedanjosti in prihodnosti do vprašanja materialnosti, realnosti in dojemanja prostora - avtorice pod vprašaj postavljajo tudi samo bistvo načinov ustvarjanja in procesov (umetniške) produkcije. Mentorja: Hana Ostan Ožbolt in Dušan Josip Smodej

Torek, 2. februar

Iz Theatra im Delphi Berlin bo ob 20.00 v okviru Cankarjevih torkov potekal spletni prenos koncerta Kid Be Kid in Niklasa Paschburga na YouTube in Facebook strani Cankarjevega doma.

dY1knK7Goog

ld-bb2sFQk4

V Moderni galeriji Ljubljana je do 7. marca na ogled razstava Iz ateljeja: Bojan Gorenc. Serija malih razstav, ki ponuja presek ali predstavitev najnovejše produkcije umetnikov in umetnic, vključenih v stalno razstavo Moderne galerije 20. stoletje. Kontinuitete in prelomi, se v letošnjem letu nadaljuje z vpogledom v najaktualnejše delo Bojana Gorenca. Ta je na stalni razstavi predstavljen v sklopu osemdesetih let z delom Laični topos slikarstva. Troedinost: projekcija, pojem hiše, slikarstvo (1988, mešane tehnike na platnu). Na tokratni razstavi umetnik predstavlja najnovejšo serijo slikarskih del, ki zadevajo tako kompleksnost kot protislovja v relaciji slikarstva oziroma umetnosti do lastnega (zgodovinskega, medijskega) časa in prostora. Kustosinja razstave: Martina Vovk

Bojan Gorenec: Hitreje za nami, 2012

V Galeriji mesta Ptuj bo od 2. februarja do 14. marca na ogled razstava Arjana Pregla z naslovom Iz🖤rojena umetnost, ki predstavlja dela iz njegovih zadnjih treh serij, ki so bila delno že razstavljena, Karneval (Moderna galerija Ljubljana), Gugu Gaga (Galerija sodobnih umetnosti Celje) in Otroške slike (KC Tobačna 001). V sodelovanju z njimi je nastala tudi tokratna razstava, ki jo je avtor nadgradil s petnajstimi novimi slikami. S tem jih je povezal v celostno zgodbo, ki je še ni predstavil javnosti. Razstavljena likovna dela se povezujejo na več nivojih, tvorijo zaključen tridelni cikel, tako ali drugače povezan z idejo otroško(st) v umetnosti. Na enih s popkulturno ikonografijo, na drugih z uporabo otroških risb njegovih otrok in tudi njegovih lastnih risb iz otroštva.

Arjan Pregl: Strašljivi infantilizem

V Galeriji Equrna Ljubljana bo od 2. februarja do 5. marca na ogled razstava Staša Kleindiensta in Anžeta Severja z naslovom Predstava. Kleindienst svojo slikarsko prakso razume kot način soočanja z družbenimi in kulturnimi vprašanji. Naslikane krajine sicer izvirajo iz geografskih značilnosti našega širšega prostora ter impresij mimobežnih pejsažev in pogledov, ki jih skozi čas preoblikuje spomin, v resnici pa prikazujejo prostor kolektivne podzavesti, ki ga prek družbenih ritualov gradi oblast. Za Severja je prostor, ki ni nikoli domačen, prostor, v katerem preživi čas. Vedno je prostor, ki ne obstaja brez njega v njem. Je narejen za vsakdan in skozi svojo ponudbo ustvarja svojo mnogoterost obstoja. Svoje pogoje, svoje obstoje. Je matrica za ustaljene procese in njihove navzven obrnjene potencialnosti.

Sreda, 3. februar

Iz Stare mestne elektrarne Ljubljana bo ob 20.00 preko spleta na ogled solo performans Jana Rozmana Predmetenje. Vaš ekran bo postal prostor stika med živo in neživo materijo ter brezmejnostjo internetnega prostora. Jan, predmeti in virtualni svet bodo soustvarjali okolje, v katerem stvari lahko vzpostavljajo odnose, komunicirajo in soobstajajo – ter ob tem morda razkrijejo tudi svojo drugo plat.

© Nada Žgank

V Bežigrajski galeriji 1 Ljubljana je od 3. februarja do 3. marca na ogled razstava 40 let Od skice do lutke. Mini teater. Iva-Matija Bitanga in Ana Viktorova. Ob štirideseti obletnici razstave Od skice do lutke v Bežigrajski galeriji 1 in ob dvajseti obletnici delovanja Mini teatra se na tokratni razstavi predstavljata avtorici ploskih lutk in likovnih zasnov za lutkovne predstave, Iva-Matija Bitanga s predstavo Hlapič in Ana Viktorova s predstavo Pravljica o carju Saltanu. Na ogled so skice, lutke, scenski elementi ter fotografije in so prikaz procesa nastajanja likovnega dela, od osnutka za lutke do lutkovne predstave. Kustos razstave: Miloš Bašin

V Ravnikar Gallery Space Ljubljana je do 10. februarja na ogled razstava Ivane Bajec z naslovom Avgust. V velikopotezni slikarski produkciji, po eni strani nadaljuje z zdaj že dodobra prepričljivo umetniško prakso, ki vključuje – mesto načrtno, mestoma intuitivno – nizanje vtisov, utrinkov in občutkov iz vsakdanjega življenja. Slikarska platna tako učinkujejo kot umetničin slikovni dnevnik; kot vsak dnevnik je tudi ta intimen in introspektiven, hkrati pa je v njem moč razbrati jasno sledljivo rdečo nit, to je spomin na razburljivo in vznemirljivo, ganljivo in naposled melanholično minulo poletje. Prispodoba umetniških del kot slikovnega dnevnika neizbežno razkriva, da gre za skrbno premišljen poskus dokumentacije spominov, poskus zabeleženja različnih fragmentov, drobcev dogodkov in občutenj iz te enkratne epizode poletne idile.

Četrtek, 4. februar

Na spletni platformi Baze slovenskih filmov bo med 18 in 24. uro ob stoletnici rojstva filmskega in gledališkega igralca Berta Sotlarja na ogled filma Ne joči, Peter v režiji Franceta Štiglica. V filmu Sotlar igra partizanskega minerja Lovra, ki mora s tovarišem Danetom na osvobojeno ozemlje prepeljati tri otroke, med njimi Petra, ki je komaj prerastel plenice. Partizanoma, ki snujeta protiokupatorska junaška dejanja, se zdi naloga pod častjo. Številni humorni zapleti in okoliščine ter akcijske dogodivščine ju pripeljejo do junaškega konca in številnih spoznanj, tudi takih o skrbi za otroke in vlogi žensk v revoluciji.

Iz Kina Šiška Ljubljana bo ob 21.00 prek platforme Dice potekal spletni prenos koncerta zasedbe Širom, ki velja za eno najbolj priznanih slovenskih zasedb v mednarodnem glasbenem prostoru s svojo edinstveno paleto tradicionalnih glasbil, mističnega minimalizma in sodobne rockovske meditacije.

De1fe8M9pPg

V Bežigrajski galeriji 2 Ljubljana je od 4. februarja do 4. marca na ogled razstava Ire Marušič z naslovom Predmeti v magmi. Avtorica, ki se je leta 2014 prvič predstavila v Bežigrajski galeriji 2, na tokratni razstavi predstavlja izbor večjih slik povečini na platnu, nastalih med letoma 2015 do 2020. Njeno vodilo k nastanku teh del so majhni predmeti, ki so naslikani v središču njenih likovnih podob v na videz lebdečih prostorih in so podobni sami magmi.

Ira Marušič: Kaktus, 2020

V Galeriji Murska Sobota je od 4. februarja do 24. marca na ogled razstava Zdenka Huzjana z naslovom Geografija tišin. Avtor s svojimi slikami pretanjeno izraža razmislek o bistvu življenja, ne da bi bil narativen, patetičen ali banalen. Kustos razstave: dr. Robert Inhof

Petek, 5. februar

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.55 na ogled italijanski film Najlepša. Rimsko filmsko podjetje objavi novico, da išče otroško igralko za vlogo v filmu. Maddalena na avdicijo pripelje svojo hčer Mario in upa, da se jima bodo uresničile sanje. V studiu Cinecittà jima asistent režije obljubi pomoč v zameno za petdeset tisoč lir. Komisija se Mariji med avdicijo posmehuje, ker igra kot neroden otrok. Njena mama jo užaljeno odpelje proč, čeprav je režiserju všeč dekličina ekspresivnost in bi ji rad ponudil dobro pogodbo. Režija: Luchino Visconti

YWwLTcsTmJ4

Sobota, 6. februar

Ob 21.15 bo v okviru virtualne izvedbe festivala Flamenko bienale iz Nizozemske nastopila Rocio Molina v živo iz svojega domačega studia v intimnem virtuoznem dialogu s svojimi tremi glasbeniki Eduardom Trasierro, Rafaelom Rodríguezom in Yeraijem Cortésom.

9DyprprMFl0

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.35 na ogled danski psihološki triler 112, navdihnjen s posnetkom resničnega klica v sili, občinstvo popelje na napeto potovanje, čeprav se ne premakne iz klavstrofobičnega klicnega centra. Režija: Gustav Möller

enTGZzzXuCs

Nedelja, 7. februar

Na TV Slovenija 2 bo ob 21.00 na ogled dokumentarni film O ljudeh in vaseh, ki govori o francosko-belgijski režiserki Agnès Varda, ki velja za eno izmed osrednjih osebnosti francoskega novega vala. Njen dokumentarni film ceste, ki ga je ustvarila s francoskim fotografom in uličnim umetnikom JR-jem, pa se je uvrstil med nominirance za oskarja in cannske nagrajence. V tej poetični dokumentarni pripovedi Varda in JR potujeta po francoskem podeželju, srečujeta tamkajšnje prebivalce, prisluhneta njihovim zgodbam, jih fotografirata, nato pa močno povečane portrete razstavita na pročeljih hiš, hlevov, dolgih obcestnih zidovih, vlakih… Režija: Agnes Varda in JR

AoIiH6xZZIk

Ob 21.00 bodo v okviru virtualne izvedbe festivala Flamenko bienale iz Nizozemske nastopili plesalci Andrés Marín, Ana Morales in Vanesa Aibar.