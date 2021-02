Film tedna: 112

Minimalističen danski triler, kjer ima policist v napeti bitki s časom na voljo le telefon

Na TV Slovenija 1 bo nocoj ob 22.35 na ogled psihološki triler 112, navdihnjen s posnetkom resničnega klica v sili, ki gledalce popelje na napeto potovanje, čeprav se ne premakne iz klavstrofobičnega klicnega centra. Celovečerni prvenec danskega režiserja Gustava Möllerja je prejel več festivalskih nagrad.

Na policijski postaji nekje na Danskem nekdanji policist Asger Holm naveličano sprejema klice v sili. V klicni center so ga začasno premestili iz kazenskih razlogov, zato ga delo ne zanima zares. Nato ga na številko za nujne primere pokliče Iben, mati dveh otrok, ki mu v šifrah namigne, da jo je ugrabil nekdanji mož in da jo v kombiju pelje neznano kam.

Ko se zveza nenadoma prekine, mora Asger poiskati žrtev n njenega ugrabitelja; v napeti bitki s časom mora uporabiti vse svoje detektivske sposobnosti, a si lahko pri tem pomaga zgolj s telefonom. Kmalu ugotovi, da je primer, na katerega je naletel, veliko bolj zapleten, kot je sprva mislil.

Režiser je idejo za film dobil, ko je naletel na posnetek resničnega klica v sili. "Ugrabljena ženska je klicala iz avta, in ker je sedela poleg ugrabitelja, je govorila v šifrah. Sprva me je zgolj prevzela napetost situacije, kot bi pač vsakogar. Potem pa sem začel razmišljati, zakaj je posnetek pravzaprav tako intriganten. Čeprav sem poslušal le zvočni zapis, se mi je zdelo, kot da dejansko vidim podobe. Videl sem žensko, videl sem avto, v katerem se je peljala, cesto, po kateri je vozil avto, in celo ugrabitelja, ki je sedel poleg nje. Spoznal sem, da bi prav vsak človek, ki bi poslušal ta posnetek, videl drugačne podobe: drugačno žensko, drugačnega ugrabitelja in tako dalje," je zapisal.

"Film, po malem skandinoir, po malem radijska igra v realnem času, po malem teater zvoka, po malem študija filmske askeze, po malem proceduralni triler, po malem parafraza holivudske noir klasike Oprostite, napačna številka (1948), po malem inverzija filma Locke, dogajanje v tistem mračnem belem kombiju prepušča gledalčevi domišljiji, a tudi sam Holm, kmalu ugotovi, da klic v sili ni ravno objektivna slika dogajanja in da je to, kako vidi to, česar ne vidi, le produkt njegovih notranjih napetosti, predsodkov, fantazij, omejenosti in tesnob. Ne, 112 ni le dirka s časom, temveč tudi moralni puzzle, v katerem krivda in nedolžnost dirkata tako s patriarhalno spolno politiko kot s Holmovim pretiranim vživetjem v vlogo odrešitelja, zato tudi ves tisti napeti telefonski pogovor zveni kot dolgo, nočno, mučno zasliševanje. Nič, prtljažnik belega kombija, iz katerega se javlja ženska, se prelevi v Solaris. Ko 'sreča' žensko, zaprto v prtljažniku, sreča žensko, s katero bi preživel življenje,," je v Mladini zapisal Marcel Štefančič, jr.

DCgNaVBQ-yI