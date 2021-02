Film tedna: Jackie

Biografska drama o atentatu na ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja, ki jo spremljamo skozi oči prve dame

Na TV Slovenija 1 bo v sredo, 17. februarja ob 20.05 na ogled film Jackie v režiji Pabla Larraina. Biografska drama govori o prelomnem in tragičnem trenutku ameriške zgodovine, atentatu na ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja konec leta 1963. Natalie Portman v vlogi prve dame Jacqueline Kennedy ustvari pretresljiv, intimen in izviren film, v katerem Johna F. Kennedyja doživljamo skozi oči ikonične prve dame.

Novica o usodnem atentatu na ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja je 22. novembra leta 1963 pretresla ameriško in svetovno javnost. V dneh, ki so sledili, so bili vsi pogledi uprti v Kennedyjevo vdovo, prvo damo Jacqueline Kennedy. Zgodba nas popelje v njen svet. Medtem ko se je z otroki spopadala s travmatično izgubo, bolečino in žalovanjem, je morala poskrbeti, da sta se zapuščina Kennedyjevega predsednikovanja in njegova javna podoba za vselej vtisnili v spomin.

"Prva krogla je predsednika zadela v vrat, druga, ki je bila smrtonosna, je zdrobila desni del njegove lobanje. Kennedyjeva 34-letna soproga Jacqueline je sedela ob njem. Tik ob njem. Kako je to doživljala ona? Vsi poznamo zgodbo o Kennedyjevem atentatu. Toda kaj se zgodi, če se osredotočimo nanjo? Kaj je doživljala naslednje tri dni, ko se je z otroki utapljala v bolečini, medtem ko so bile oči vsega sveta uperjene vanjo? Jackie je bila kraljica brez krone, ki je na en mah izgubila prestol in moža. Jacqueline Kennedy, elegantna, sofisticirana in predmet poželenja, je bila ena najpogosteje fotografiranih žensk 20. stoletja. O njej so napisali na stotine knjig, posneli nešteto filmov in televizijskih serij. Pa vendar o njej vemo malo", je zapisal režiser.

"Najlunatičnejša konspirološka teorija o atentatu na ameriškega predsednika Kennedyja pravi, da je Kennedyja ustrelila njegova žena, Jackie. To se v tistem Zapruderjevem filmčku tudi zelo lepo vidi, so zagotavljali konspirologi. Dodati bi morali le: zakaj pa bi sicer atentat preživela? Če ne bi bila vpletena v atentat, bi ustrelili tudi njo, mar ne? In res, ko gledate Jackie, ki jo je posnel čilski auteur Pablo Larrain (Ne, Klub, Neruda), se zdi, kot da so jo pustili živo le zato, da bi lahko odigrala svojo življenjsko vlogo – ne vloge Prve dame, temveč vlogo Prve vdove. Zdaj, ko je njen mož mrtev in ko se je znebila njegove sence ( ja, Bela hiša je bila kletka), lahko vsaj za hip –"for one brief shining moment", če naj parafraziram njeno repliko o Camelotu, ki je obstajal le "for one brief shining moment" – prevzame oblast. Za trenutek je lahko njena beseda zadnja. In ljudstvo je gledalo pogreb – od začetka do konca. Toda gledali niso pogreba, temveč njo, Jackie. Vsaj na pogrebu je zasenčila svojega moža." je v Mladini zapisal Marcel Štefančič jr.

XSdeR0Lv8dw