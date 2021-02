Prvi za odpis, zadnji za pomoč

Da jih ne bi spet spregledali, so se v glasbenem sektorju organizirali sami

© Wikimedia Commons

Koalicija glasbenega sektorja predlaga, da se v deveti paket protikoronskih ukrepov vključi devet predlogov, ki bi pomagali preživeti glasbenikom in pripomogli k načrtovanju glasbenih dogodkov v prihodnosti.

Med njimi najdemo predloge za pomoč podjetjem in samozaposlenim, ki so lani utrpeli vsaj polovični upad prihodkov. Andrej Sevšek iz Koalicije glasbenega sektorja odgovarja, da so ti predlogi pomembni, ker »gre za najbolj ogrožen sektor. Če je imel nekdo lansko leto frizerski salon zaprt dva ali tri mesece, je dobil isto nadomestilo kot glasbenik, ki je imel lani popoln izpad dohodka.« Nadomestilo samozaposlenim v kulturi ali samostojnim podjetnikom je bilo enako dostopno vsem, ne glede na specifike sektorja, v katerem posamezniki delujejo, ne glede na možnosti ponovnega odprtja ali pač neodprtja. Med slednjimi je ves glasbeni sektor. »Če seštejemo vso pomoč, smo lani dobili med štiri in pet tisoč evri, kar je, če si sam plačuješ prispevke za socialno varnost, ravno dovolj za pokritje stroškov prispevkov za eno leto in za čisto nič drugega.« Po podatkih koalicije naj bi bilo lani prestavljenih najmanj 120 glasbenih prireditev, ki bi v povprečju gostile 3300 obiskovalcev.

Sevšek meni, da "predlaganih členov pomoči gotovo ne bi bilo, če glasbeni sektor ne bi stopil skupaj. Tisti, ki so najbolj glasni, vedno dosežejo svoje. Ampak ko je lansko leto na odru ugasnila glasba, so ugasnili tudi glasovi, potrebni za to, da se sploh kaj naredi."

Ministrstvo za gospodarstvo je predloge za ponovni zagon sektorja, ki stoji od lanskega marca, podprlo. Od vlade in poslancev pa je odvisno, ali se bodo predlogi znašli v novem protikoronskem paketu. Pripravljeni so bili že v času sprejemanja PKP8, vendar so se politiki nazadnje odločili, da paketa (še) ne bodo razširili s predlaganimi členi. Enega od devetih predlogov je posredovalo tudi ministrstvo: gre za poroštveno shemo, narejeno po vzoru Avstrije.

Shema »za pripravo dogodkov v drugi polovici leta 2021 z možnostjo podaljšanja v leto 2022« je torej med pomembnejšimi predlaganimi ukrepi. Zagotavlja namreč, da bi lahko v primeru nenadnih odpovedi sektorju povrnili stroške organizacije prireditve, logistike in podobno. S tem naj bi preprečili scenarij lanskega leta, ko je zaradi spreminjajočih se razmer država skoraj vsak teden prilagajala pogoje za izvedbo dogodkov, zato je bilo veliko koncertov in festivalov odpovedanih čez noč. Poleg ukrepov pa koalicija upa tudi na postopno odpiranje prizorišč po vzoru Avstrije, kjer bodo od prvega aprila omogočili koncerte za vsaj 250 ljudi na sediščih v zaprtih prostorih in za vsaj 400 obiskovalcev na primerni razdalji in z maskami v odprtih prostorih. Popolno odprtje brez omejitev pa bi po njihovem predlogu dosegli prvega julija. Seveda ob primerni precepljenosti prebivalstva.