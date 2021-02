Dantejev Pekel kot ga vidi John Malkovich

V predstavo John Malkovich's Inferno bodo vključeni ključni momenti iz Dantejeve Božanske komedije, ki se navezujejo na greh v sodobni družbi

John Malkovich

© Paul Katzenberger / Fllickr

Ob 700. obletnici smrti velikega pesnika srednjega veka Danteja Alighierija v milanskem gledališču Arcimbold pripravljajo predstavo John Malkovich's Inferno. Slovitega hollywoodskega igralca bo na odru spremljal flavtist Massimo Mercelli, za glasbo pa je poskrbel Gabriel Prokofjev, vnuk slovitega skladatelja.

Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, bodo v predstavo vključeni ključni momenti iz Dantejeve Božanske komedije, ki se navezujejo na greh v sodobni družbi.

Med njimi bosta tudi peti krog Pekla, v katerem so se znašle jezne, brezbrižne in lene duše, pa tudi krog pohotnikov, v katerem sta denimo Kleopatra in Helena iz Troje. V napovedi je med drugim zapisano, da bo imel deveti krog, v katerem so izdajalci domovine podvrženi večnemu ledu, pomembno politično noto.

Ideja ustvarjalcev je predstaviti, kako bi Dantejev Pekel izgledal v sodobnosti. Na spletni strani Swissgarta piše, da se bo Malkovich spustil v kroge Pekla, da ponovno sreča zgodovinske osebnosti in predstavi njihove usode ter predstavi, kako so le-te pomembne za aktualni čas.

Glasbo za predstavo po navdihu klasike podpisuje Gabriel Prokofjev, vnuk slovitega skladatelja Sergeja Prokofjeva, ki deluje kot DJ in producent. Kot še poroča Ansa, bo glasbena podlaga predstave v slogu hip-hopa, grima in elektronike.

Predstava John Malkovich's Inferno bo v milanskem gledališču Arcimboldi na sporedu od decembra, Ansa pa je poročala, da bo sicer svetovno premiero dočakala junija, kot otvoritvena predstava Festivala Emilia-Romagna, ki bo prav tako posvečen Danteju.