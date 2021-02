Tedenski napovednik kulturnih dogodkov

Priporočamo razstavo Učenje in pozabljanje arhitekta, kiparja in pedagoga Jožeta Baršija, spletni prenos koncerta hrvaške glasbenice Lane Cenčić, spletni posnetek predstave Lole Arias Futureland v izvedbi Gledališča Maksima Gorkega iz Berlina, skupinsko razstavo Vojteh ob 10. obletnici smrti Vojteha Ravnikarja, razstavo Avtografija, zagonetnost, uporništvo: fotografija Božidarja Dolenca.

Ponedeljek, 22. februar

Na Valu 2020 bo ob 20.00 v oddaji Izštekani nastopil mednarodni indierockovski trio In The Attic. Gost: Tomaž O. Rous, klaviaturist Siddharte

GRvk8M1Erf0

V Mestni galeriji Ljubljana bo od 22. februarja do 11. aprila na ogled razstava Učenje in pozabljanje, prva večja samostojna predstavitev arhitekta, kiparja in pedagoga Jožeta Baršija po letu 2013. Prinaša vpogled v ustvarjalčevo najnovejšo umetniško produkcijo, navezuje pa se tudi na njegovo prejšnje umetniško ustvarjanje, ki je pomembno pripomoglo k razvoju slovenske sodobne umetnosti po letu 1990. Razstava je zasnovana kot pot skozi miselni proces učenja, ki ga ustvarjalec doživlja ob branju ali pisanju, v stikih z ljudmi, ob opazovanju narave in družbenih sprememb. V okviru različnih tem se osredotoča zlasti na učenje, ki poteka na nezavedni ravni, v okviru vsakodnevnih človeških medsebojnih odnosov, s posameznikovo neposredno čutno zaznavo. Hkrati problematizira golo nalaganje faktografskih podatkov, ki človekov spomin spreminjajo v odlagališče odvečnega in ovirajo pretočnost misli. Temu dodaja še polje nerazrešenih družbenih konfliktov in vpelje pozabljanje kot njihov blažilec ter smiselno početje, ki prazni človekov pomnilnik, ga sprošča za nove zamisli in novo učenje. Kustosinja razstave: Barbara Sterle Vurnik

V MMC Kibla Maribor je do 27. februarja na ogled razstava There is something caught in here/Tukaj je nekaj ujeto, ki predstavlja dialog med povsem novimi deli Suzane Brborović in deli iz serije Gods en Vogue Lucijana Preloga. Ohlapen konceptualni okvir gledalca_ko sicer subtilno usmerja pri gledanju in branju razstavljenih del v dialogu, pri čemer se postavljajo vprašanja o odnosu med tema dvema likovnima jezikoma, njunih povezavah, podobnostih in razlikah. Obenem pa ta ohlapnost konceptualne podstati postavlja gledalca_ko v aktiven in kritičen odnos do umetniških del, tako na ravni posameznega dela kot zaokrožene celote, saj dopušča prosto zaznavanje, opazovanje in razmišljanje, ki pa je vedno pogojeno s posameznikovim_činim védenjem in izkušnjami ter nenazadnje galerijskim prostorom.

Torek, 23. februar

Iz Cankarjevega doma Ljubljana bo ob 20.00 potekal spletni prenos koncerta hrvaške glasbenice Lane Cenčić, ki bo predstavila album Sama.

Loedyx7oCvA

V MSUM Metelkova Ljubljana bo od 23. februarja do 6. junija na ogled razstava Avtografija, zagonetnost, uporništvo: fotografija Božidarja Dolenca. Prva obsežnejša posthumna razstava Božidarja Dolenca (1950–2008), enega najvidnejših in najbolj priznanih ustvarjalcev na polju fotografije v drugi polovici 20. stoletja pri nas, je nastala na osnovi njegove leta 2016 pridobljene fotografske zapuščine. Kompleksnost, bogastvo in obsežnost opusa avtorja, ki je s svojim nekonformističnim duhom ob tematiziranju uličnih prizorov izoblikoval fotografsko poetiko, prepoznavno po skoraj boleči neizprosnosti in pomenski trpkosti, in ki ga je posebna vizualna estetika dogodkov alternativne kulture od konca sedemdesetih let dvajsetega stoletja pritegovala tako močno, da velja za njenega največjega pričevalca, sta narekovali, da se enako skrbno kot fotografijam, ki jih je Dolenc sam vključil v svoje znane cikle in se z njimi predstavljal na razstavah, posvetimo tudi njegovemu obsežnemu korpusu posnetkov alternativne kulture osemdesetih let. Kustosa razstave: Lara Štrumej in Rok Vevar

Nick Cave & The Bad Seeds, Slovan Kodeljevo, 1987

Sreda, 24. februar

Na platformi dringeblieben bo ob 19.30 na ogled spletni posnetek predstave Lole Arias Futureland v izvedbi Gledališča Maksima Gorkega iz Berlina. Dokumentarna znanstvenofantastična predstava z mladostniki, starimi od 14 do 18 let, ki so iz Afganistana, Sirije, Somalije, Gvineje in Bangladeša v Nemčijo prišli sami. Svet so prečkali peš, z ladjo ali skriti v tovornjaku in zdaj živijo v Berlinu, sredi socialnih delavcev, uradov za mladino, skrbnikov in drugih mladih iz različnih kultur. To so najstniki, ki so pristali v novem svetu, katerega pravil ne poznajo. Dobili so odlog: lahko ostanejo, vendar ne vedo, kako dolgo. Kar naprej morajo dokazovati, da si zaslužijo azil, priložnost v šoli ali mesto v krogu prijateljev. Znašli so se med dvema kulturama, med otroštvom in odraslostjo, med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo, v iskanju lastne identitete. In že so doživeli več, kot marsikdo od nas doživi v vsem svojem življenju. Režija: Lola Arias

Ob 20.00 bo na spletu premiera plesne predstave Cogito Tamása Tuze, člana skupine EN-KNAP od leta 2010. Delo, ki je nastajalo v tesnem sodelovanju avtorja in skupine, osvetljuje zapletenost mišljenja in samih misli, telesa in uma, dvomov in gotovosti ter išče inspiracijo v Descartovi trditvi, Cogito ergo sum (Mislim, torej sem).

Na TV Slovenija 1 bo ob 20.05 na ogled film Polsestra. V središču filmske pripovedi je zgodba o dveh odtujenih polsestrah iz Izole, ki morata zaradi spremenjenih življenjskih okoliščin zaživeti skupaj v majhnem najetem stanovanju v Ljubljani. Njuna težava je, da iz različnih razlogov težko izražata čustva naklonjenosti, vendar pa skupno bivanje in razreševanje dogodkov iz njune preteklosti počasi spreminja njun medsebojni odnos. Režija: Damjan Kozole

oIqTz08-2Qg

V Razstavišču artKIT Maribor bo od 24. februarja do 10. marca na ogled razstava Barbare Kastelec z naslovom Nevidni sopotniki, ki skozi povečevalno steklo uprizarja mikroorganizme kot zametke novega življenja. Izhajajoč iz biološkega, fiziološkega, ekološkega, antropološkega, filozofskega in likovnega proučevanja posameznih mikroorganizmov, umetnica upodablja fantastične prizore. Pri tem se osredotoča na odslikavo posameznih majhnih delcev, poleg njihove biološke strukture jo zanima, na kak način lahko ti mikroorganizmi posegajo v življenja večjih organizmov in kako njihov mikrokozmos postaja del v mozaiku večjega makrokozmosa, v katerega smo vpeti ljudje, rastline in živali.

Četrtek, 25. februar

V Galeriji Meduza Koper bodo ob 19.00 odprli razstavo Živel strip! Živela animacija!, ki je nastala v sodelovanju s Stripburgerjem iz Ljubljane. Striparka ter ilustratorka Gabriella Giandelli se predstavlja z likom Belega zajca, osrednjega protagonista avtoričinega stripovskega albuma z naslovom Interiorae, Gašper Rus pa z izborom stripov, ilustracij in grafik. Posebna pozornost bo namenjena liku Peste, neugledne stare gospe, ki simbolizira kugo in je prav tako redkobesedna kot Beli zajec.

Iz Kina Šiška Ljubljana bo ob 21.00 prek platforme Dice potekal spletni prenos koncerta dueta freekind., ki ga sestavljata pianistka in vokalistka Sara Ester Gredelj ter bobnarka Nina Korošak Serčič. Lani sta izdali prvenec Not Good Enough, ki suvereno sledi sodobnim soul, R&B in jazz smernicam izvajalcev, kot so Common, d’Angelo in Noname.

Vdei62UMYNY

V MAO (Grad Fužine) Ljubljana bo od 25. februarja do 16. maja na ogled razstava Vojteh, ki je nastala v sodelovanju Ravnikar Gallery Space in Muzeja za arhitekturo in oblikovanje ob 10. obletnici smrti Vojteha Ravnikarja. Razstava, ki je zasnovana v spomin osrednji figuri slovenske arhitekture, vključuje raznolik nabor umetnic in umetnikov, ki ga formirajo vizualni umetniki, arhitekti ter grafični oblikovalci, Ravnikarjevi prijatelji in sodelavci, ki se svojega kolega in mentorja spominjajo skozi osebne meditacije, pa tudi predstavniki srednje generacije, ki arhitekta osebno niso poznali. Predstavljena umetniška dela temeljijo na principih eksperimentacije in radovedne raziskovalne vneme ter so kot taka zvesta arhitektovemu izjemno odprtemu, širokemu in povezovalnemu duhu. Razstava se spominja velikega Arhitekta, ki je razumel nujnost sodelovanja in kolektivnega dela, kar je danes vse prej kot samoumevno. Sodelujejo: Duša Jesih, Maruša Zorec, Miljenko Licul, Mirsad Begić, Nacho Criado, Roman Uranjek, Simon Kocjančič, Tanja Radež, Tadej Vaukman in Zora Stančič. Kuratorki razstave: Piera Ravnikar, Kristina Ravnikar, asistentka kuratork: Eva Simonič

V Galeriji Škuc Ljubljana bo od 25. februarja do 25. marca na ogled razstava pesnice Kristine Hočevar Rujenje, ki se povezuje z istoimensko pesniško zbirko, ki tematizira zasebnost, nastala pa je po njenem bivanju na pesniški rezidenci na Kitajskem ter izkušnji tamkajšnjih politik nadzora. Koncept zasebnosti je, kot eksplicitno vpet med posameznika in družbo, močno zgodovinsko in kulturno pogojen, jasna definicija tega pojma pa se izmika že v okviru posamične družbe. Rujenje ohranja pomensko odprtost tega koncepta in o njem razmišlja z različnih vidikov: intimnosti, kulturne pogojenosti in jezika oziroma prevajanja ter umetnosti kot prakse, ki je prav tako razpeta med zasebnim in javnim. Vpeljava za avtorico novega medija poudarja večplastnost teme zasebnosti, ki se ob stiku dveh kultur še dodatno razpira v svoji kompleksnosti in neujemljivosti. Kuratorka razstave: Iza Pevec

Sobota, 27. februar

Iz Galerije Škuc Ljubljana bo ob 20.00 v živo preko spleta potekal koncert SsmKOSK, projekt Blaža Božiča, ki ima za seboj tudi več izdanih pesniških zbirk.

pq3jU7-dC9I

Nedelja, 28. februar

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.25 na ogled glasbeno-dokumentarni film Orlek: Knap'n'Roll o rudarskih zgodbah iz Zasavja, ki nas dotaknejo preko skladb zasedbe Orlek. Skozi film se z glasbo Orekov prepletajo trpki, a z obešenjaškim humorjem prežeti spomini nekdanjega rudarja Jožeta Potokarja – Cvrča, ki svoje rudarske preteklosti ne bi spremenil za nobeno ceno. Izrazit občutek za sočloveka in kritičen pogled na družbeno dogajanje veje tudi iz prepoznavnih Zasavcev, katerih skupni imenovalec so rudarske korenine in sodelovanje z Orleki: režiser in animator Dušan Kastelic, koreograf Branko Potočan, zasedba Koala Voice … Režija in scenarij: Maja Pavlin