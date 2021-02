Film tedna: Dvojna življenja

Seks, laži in literatura

Na TV Slovenija 1 bo nocoj ob 22.40 na ogled film Dvojna življenja francoskega režiserja Olivierja Assayasa, v katerem pogled usmeri na francoski knjižni trg, med pisatelje in založnike, kjer se komično loti pritiskov digitalizacije. Gre za duhovito in pronicljivo zgodbo o seksu, lažeh in literaturi v hitro spreminjajočem se digitalnem svetu.

Alain je uspešen pariški knjižni založnik, ki se poskuša prilagoditi digitalni revoluciji. Léonard, eden najuspešnejših avtorjev založbe, mu ponuja svoj najnovejši roman, nad katerim pa Alain ni navdušen. Njegova žena je nasprotnega mnenja, a so razlogi za njeno navdušenje vse prej kot profesionalni.

Da bi Alainova založba ujela korak s časom, pod njeno streho privabi Laure, privlačno strokovnjakinjo za spletno založništvo, ki nima nikakršnih pomislekov glede digitaliziranja knjig. Ko se poklicne spletke začnejo prepletati z zasebnimi, se mora Alain dokončno odločiti, kakšna bo prihodnost njegove ugledne založbe.

"Tako kot vse tudi mene zelo zanima, kako digitalizacija spreminja naša življenja – bolje rečeno, kako se ves čas spreminja svet. V nekih drugih obdobjih je šlo za industrializacijo, parne stroje, telefon, letala in tako naprej. Danes gre za digitalizacijo. Spremembe, ki jih prinaša, postavljajo pod vprašaj prepričanja, zakoreninjena v naših najbolj dragocenih navadah, najpomembnejših vrednotah; vsi skušamo najti svoje stališče do tega, vsi smo zbegani. To je postalo tema filma. Narediti sem hotel lahkoten, živahen film; komedijo, ki bi se na sproščen način ukvarjala s sodobnim svetom. Če govorimo o filmu, se je največji del digitalne revolucije že zgodil. Spremenilo se je sámo bistvo medija, pa tudi način, na katerega gledamo filme. Svoje življenje sem posvetil filmu, ker imam rad veliko platno. Še vedno čutim njegovo magijo", pravi režiser.

bjOR0dgPXDg