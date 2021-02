Umrl je Đorđe Balašević

1953 - 2021

Đorđe Balašević

© Romanski photo / WikiCommons

V 68. letu starosti je danes umrl znani kantavtor in glasbenik Đorđe Balašević, poročajo srbski mediji. Pred tremi dnevi so ga sprejeli na infekcijsko kliniko v Novem Sadu, kjer se je zdravil zaradi pljučnice, kasneje pa se mu je zdravstveno stanje poslabšalo in je umrl. Kot poročajo srbski mediji, je bil okužen z novim koronavirusom.

"Legendarni kantavtor Đorđe Balašević je umrl med zdravljenjem po okužbi s covidom-19 v Kliničnem centru Vojvodine," so za srbske medije potrdili v Kliničnem centru Vojvodine, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Balašević se je rodil 11. maja 1953 v Novem Sadu. Začetek njegove glasbene kariere sega v leto 1977, ko je postal član glasbene skupine Žetva. Kasneje je osnoval skupino Rani mraz, ki je po izdaji dveh albumov razpadla. Leta 1982 je začel samostojno kariero.

Izdal je skupaj 12 albumov. Nastopil je v nekaj televizijskih serijah, za katere je tudi napisal glasbo.

Legendarni "panonski mornar", ki je bil na glasbeni sceni prisoten več kot 40 let, je bil priljubljen v Sloveniji in drugih državah na območju nekdanje Jugoslavije.

Balaševićevo glasbeno pot je sicer močno zaznamovala vojna v nekdanji Jugoslaviji, zaradi protivojnih stališč in pozivanju k miru in sožitju med narodi pa je padel v nemilost režima Slobodana Miloševića. Njegove pesmi so bile v Srbiji celo prepovedane.

Novica o Balaševićevi smrti se je hitro razširila na družbenih omrežjih, kjer se vrstijo pokloni njegovih oboževalcev.

"Đole je bil eden od simbolov jugoslovanske pop scene in njegove pesmi so bile prepoznavne od Vardarja do Triglava. Težko mi je in nikakor ne morem "obdelati" informacije, da ga ni več. Bil je velik pesnik in ni dvoma, da je njegov odhod velik udarec za našo kulturo."



Bajaga

Glasbenikovi družini je po pisanju srbske tiskovne agencije Tanjug že izrazil sožalje predsednik srbskega parlamenta Ivica Dačić. Kot je zapisal, bo Balašević ostal v spominu kot izvrsten in provokativen pesnik, ikona Novega Sada in ljubezen Beograda. Dodal je: "Izvajalec, pesnik in modri mislec, čigar pesmi smo prepevali z vsem srcem in dušo."

Prav tako je sožalje glasbenikovi družini po pisanju Tanjuga izrazil predsednik pokrajinske vlade Vojvodine Igor Mirović. "Đorđe Balašević je s svojo poezijo in glasbo trajno zaznamoval umetniško sceno ne le pri nas, ampak v celotni regiji. Desetletja je prebujal najgloblja čustva v poslušalcih vseh generacij, ki njegove pesmi še vedno znajo na pamet," je njegove besede povzela agencija.

Srbski glasbenik Momčilo Bajagić Bajaga, vodja glasbene skupine Bajaga i Instruktori, pa je ob Balaševićevi smrti po pisanju Tanjuga povedal: "Đole je bil eden od simbolov jugoslovanske pop scene in njegove pesmi so bile prepoznavne od Vardarja do Triglava. Težko mi je in nikakor ne morem "obdelati" informacije, da ga ni več. Bil je velik pesnik in ni dvoma, da je njegov odhod velik udarec za našo kulturo."

Hrvaški pevec Massimo Savić je glasbenemu kolegu posvetil objavo na Instagramu. Ob njegovi fotografiji zapisal nekaj vrstic iz kantavtorjeve pesmi Život je more. Na koncu je dodal še: "Panonski mornar, moja žalost nima ne konca ne dna."

"Ta moj Đorđe je bil velik umetnik, eden največjih v umetnosti in ljudskosti, hrabrosti in človeškosti. Treba mu je postaviti spomenik. Znal se je prikrasti za hrbet in reči: 'Prišel si, brat.' Ter nato odpeti nekaj pesmi, me poljubiti in izginiti. Bil je božanski."



Rade Šerbedžija

Srbska pevka Marija Šerifović je na Instagramu ob njegovi fotografiji zapisala: "Žalosten dan za umetnost, za vse tiste, ki so ga imeli radi in katerim je zapustil verze za večnost. Veliki Đorđe Balašević, simbol svobode in ljubezni".

Igralec Rade Šerbedžija pa je za Novosti izjavil: "Ta moj Đorđe je bil velik umetnik, eden največjih v umetnosti in ljudskosti, hrabrosti in človeškosti. Treba mu je postaviti spomenik. Znal se je prikrasti za hrbet in reči: 'Prišel si, brat.' Ter nato odpeti nekaj pesmi, me poljubiti in izginiti. Bil je božanski."

QtX_5q5HFgA