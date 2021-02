Slovenija na filmskem festivalu v Berlinu

V edicijo Berlinale Talents so se uvrstili Nina Robnik, Darko Štante in Urban Zorko

71. mednarodni filmski festival v Berlinu bo letos potekal hibridno, v dveh delih – od 1. do 5. marca bo potekala spletna predstavitev uradnega programa za predstavnike filmske industrije, v živo pa si bodo obiskovalci izbrane filme lahko ogledali od 9. do 20. junija. V sklop 19. edicije Berlinale Talents, ki odkriva nove filmske avtorje, so se uvrstili trije Slovenci: producentka Nina Robnik ter scenarista in režiserja Darko Štante in Urban Zorko. Izbrani so bili izmed 3.000 prijavljenih iz 65 držav, slogan letošnje edicije pa so Sanje.

Nina Robnik je v filmski in avdio-vizualni produkciji pričela delovati po zaključeni Fakulteti za socialno delo. Med leti 2008 do 2014 je poleg produkcije neodvisnih kratkih igranih in dokumentarnih filmov sodelovala v produkciji reklam in drugih avdio-vizualnih del pri različnih produkcijskih hišah. Od leta 2014 je kot producentka na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo do sedaj producirala več kot 50 kratkih filmov.

Leta 2018 je kot izvršna producentka sodelovala pri celovečernem igranem filmu Igram, sem, v letu 2020 pa kot producentka pri celovečernem igranem filmu Sanremo, ki je bil istega leta premierno prikazan na Festivalu v Talinu. Oba filma je režiral Miroslav Mandić. Film, ki ga trenutno razvija v produkciji Stare gare, je celovečerni igrani film Izgubljeni sin scenarista in režiserja Darka Štanteta, za katerega so bila pridobljena sredstva za razvoj v okviru evropskega programa MEDIA, Slovenskega filmskega centra ter podporo RE-ACTA (pobuda za medregionalno avdiovizualno sodelovanje in usposabljanje). V letu 2021 se udeležuje strokovnega mednarodnega usposabljanja za producente pri EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs).

Darko Štante je režiser in scenarist mlajše generacije, diplomiral je na Fakulteti za socialno delo in zaključil drugostopenjski študij na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, smer filmska režija. Kot asistent je delal na različnih komercialnih projektih pri več produkcijah ter kot samostojni ustvarjalec na različnih avdio-vizualnih projektih. Za svoj prvenec Posledice je prejel več nagrad, med drugim leta 2019 Štigličev pogled za režijo, ki jo podeljuje Društvo slovenskih filmskih režiserjev, leta 2018 vesno za režijo na Festivalu slovenskega filma. Trenutno razvija svoj naslednji celovečerni film, ki je med drugim prejel tudi sredstva za razvoj v okviru evropskega programa MEDIA.

Urban Zorko je filmski režiser in scenarist, rojen 1983 v Ljubljani in eden ključnih članov produkcijske hiše EnaBanda. Po diplomi na Filozofski fakulteti je vidneje deloval v raznih medijskih okoljih, kasneje z okrepljenim poudarkom na filmu, kjer intenzivno ustvarja zadnje desetletje. V preteklih letih je med drugim predstavil celovečerni dokumentarni film Zelena utopija (2014), nagrajeni kratki igrani film Jašek (2016), dokumentarni film Paragraf številka 1 (2018), omnibus Kratki rezi (2019) ter celovečerni dokumentarni film Betonske sanje (2020). Trenutno v sodelovanju s produkcijsko hišo Vertigo razvija novi dokumentarni celovečerni film. Bil je udeleženec Sarajevo Talents 2020 in Scenarnica 2020, na kateri je zasnoval scenarij za aktualni projekt, igrani celovečerni film Zadnji roast.

Na spletni filmski tržnici v Berlinu bo v sklopu prihajajočih slovenskih filmov akreditiranim filmskim strokovnjakom predstavljenih tudi 12 filmov, ki so še v post-produkciji, vendar bodo končani v bližnji prihodnosti. To so štirje celovečerni igrani prvenci: Jezdeca režiserja Dominika Menceja, Ptičar režiserja Roberta Černelča, Inventura režiserja Darka Sinka, Eva režiserke Tijane Zinajić, trije celovečerni igrani filmi Orkester režiserja Matevža Luzarja, Zastoj scenarista in režiserja Vinka Möderndorferja, Nekoč so bili ljudje režiserja Gorana Vojnovića in pet celovečernih dokumentarnih filmov od tega prav tako dva prvenca: Cent’anni režiserke Maje Prelog (prvenec), Odpuščanje režiserke Marije Zidar (prvenec), Afganistanke na smučeh režiserke Haidy Kancler, Konoplja osvobaja režiserja Miha Čelarja in Telo režiserke Petre Seliškar.

Slovenski filmski center bo že šestnajstič predstavlj slovenski film na skupnem, tokrat virtualnem prizorišču s Čehi in Slovaki, pod skupno znamko CEC-Central European Cinema.