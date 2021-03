Smrtni saldo: 3.843 priimkov, 3.843 imen

Pesnitev Borisa A. Novaka o statistiki, ki je »bič za ledena srca, za pogoltni nič vladajočega politfinančnega razreda«

Boris A. Novak

PSALM 3.843

(tretjič ažuriran)

***

s hvaležnostjo

požrtvovalnemu negovalnemu in medicinskemu osebju,

brez katerega bi bila še veliko višja ta številka,

zapisana 28. 2. 2021,

ki jo je žal treba iz dneva v dan ažurirati

***

3.843 je štirimestna številka.

Kaj pomeni ta matematična bilka,

natančna do opilka?

***

3.843 priimkov, 3.843 imen.

Natančen seštevek. Smrtni saldo.

Do dneva današnjega covidov izplen.

***

3.843 priimkov, 3.843 imen.

Za vsakim priimkom je toliko in toliko let.

Za vsakim imenom je ves svet.

***

Vsako od 3.843 imen je bila hči ali je bil sin.

Za vsakim ostaja spomin.

Bili so očetje in matere.

Bili so stari očetje in stare matere.

3.843 imen mrtvih je 3.843 kraterjev

na površini Republike Slovenije.

***

V 3.843 kraterjih so zdaj in za vse čase ujeti

bratje in sestre, bratranci in sestrične.

Kajti tista fina gospa je bila njegova teta.

In tista lepotica je bila njena nečakinja.

In bil je stric. In bil je nečak.

In nihče drug mu nikdàr ne bo enak.

***

Za 3.843 imeni in priimki

so ostali le še spominski oprimki.

Nič več bližina, le tišina.

Nič več poljub, le še ljub obup.

Nič več pir na pir in prijateljski prepir,

le še samoten nemir, nemir, nemir …

***

Dokler so starši živi, nas s telesom

ščitijo pred smrtjo, da svojo minljivo

usodo zremo kakor skoz zaveso.

***

Za 3.843 priimki in imeni

je ostalo toliko in toliko otrok,

ki so čez noč dokončno, na smrt odrasli,

ker so njihovi starši umrli v jaslih

za starejše občane in občanke,

v smetišnicah,

v smrtišnicah,

kamor jih zapirajo vladne stranke.

***

81% od 3.843 priimkov in imen,

se pravi 3.113 priimkov in imen

je pripadalo človeškim, sočloveškim bitjem,

starejšim od 75 let.

***

94,5% od 3.843 priimkov in imen,

se pravi 3.632 priimkov in imen

je pripadalo človeškim, sočloveškim bitjem,

starejšim od 65 let.

***

Statistika je strašna veda.

Ta statistika je bič

za ledena srca, za pogoltni nič

vladajočega politfinančnega razreda.

***

Ta statistika pravi,

da je večina od 3.843 priimkov in imen

pripadala tistim,

ki so trpeli

in umirali

in umrli

sami,

sami,

sami,

z nikomer ob njihovi strani,

ker zraven ni bilo dovoljeno

nobeni bližnji dlani,

nobenim živim očem,

zamegljenim s solzámi …

… in ožarjenim s hvaležnostjo

vsem negovalkam in medicinskim sestram,

ki so dolžnost opravljale z nežnostjo,

ter vsem zdravnicam in zdravnikom,

poslednjim svečenikom

tega umirajočega sveta …

***

Od 3.843 priimkov in imen

je ostalo enako število praznih sob.

S sten praznih sob

dan in noč strmi v nič

3.843 parov oči,

topla luč fotografij,

ki edine še hranijo ta sij,

ta enkratni blesk 3.843 parov oči,

oči opolnoči,

oči opolnoči,

ki jih nikjer več ni …

***

O, z vsako izmed teh 3.843 smrti

je umrla luna in je umrlo sonce

in so umrla vsa poletja, polna bronce,

in vse reke in vsi mostovi in vsa morja

in vse luke in vse ladje in vsa obzorja

in vse hiše in vse ceste in vsa bleščeča mesta

in vsa skrivna mesta, kamor dva rada gresta,

in vsa lepota vseh teh fantov in deklet

in ves ta čudežni svet!

***

3.843 priimkov in imen

je 3.843 zvezd,

ki so popadale iz svojih gnezd,

je 3.843 svetov,

ki so izgubili svetlobo,

je 3.843 vesolij,

ki so se zaprla v Nikoli,

je 3.843 Bogov,

ki so nevidni držali za roke

svoje umirajoče otroke

in jim šepetali

Zbogom v neskončnosti,

je 3.843 neskončnosti,

natančno 3.843 neskončnosti,

kamor so odšli …

***

mene pa ima, da bi kričal,

ker nisem prepričan,

da je bilo res nujno vse to divjanje Niča …