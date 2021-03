Kratki filmi ob dnevu žensk

Slovenski filmski center ob mednarodnem dnevu žensk že šesto leto zapored ponuja izbor kratkih filmov slovenskih režiserk. Letos predstavljajo pet novejših filmov, od tega 4 igrane in en animiran film režiserk, ki so v zadnjih letih uspešno podirale mejnike filmske industrije, v kateri v veliki večini še zmeraj dominira moški svet. Letošnje filmsko obeležje mednarodnega dneva žensk pa ima še toliko večji pomen, saj sodobna slovenska družba potrebuje spremembe v dojemanju patriarhalnih odnosov, ki so globoko vpeti v vsa okolja, o čemer pričata tudi akciji #samo ja pomeni ja in #nisi sama.

Zbogom, Vesna (2020) režiserke Sare Kern je na lanskem sarajevskem filmskem festivalu imel svetovno premiero. Po smrti mame mora 10-letna Nika v svoji razdrobljeni družini prevzeti vlogo odraslega, da bi zbližala problematično sestro in odtujenega očeta. Sara Kern je bila uspešna že s svojimi prvim kratkim profesionalnim filmom Srečno, Orlo, ki je leta 2016 imel svetovno premiero na beneškem festivalu, v tekmovalnem programu kratkih filmov. S to uvrstitvijo je Sara Kern postala prva slovenska režiserka, ki se je predstavila na najstarejšem svetovnem filmskem festivalu. Trenutno v Avstraliji potekajo priprave na snemanje njenega prvega celovečernega igranega filma z delovnim naslovom Vesna.

Ena in edina (The Right One) (2019) režiserke Urške Djukić se je leta 2019 uvrstil na festival v Cannesu in odprl program "Cannes Directors’ Fortnight". Posesivna mama, ljubeč sin, nova zaročenka na obisku in nema priča... Štirje igralci, ena pita; je zgodba, ki jo pripoveduje film posnet v enem kadru. Film je nastal v sklopu projekta "Southeast European Factory" po konceptu "La Factory", ki ga podpisuje Dominique Welinski in "Directors’ Fortnight". Režiserka je v letu 2016 posnela kratki igrano-animirani film Dober tek, življenje! ter zanj prejela nagrado vesna za najboljši kratki film na 19. Festivalu slovenskega filma. Urška Djukić ravnokar zaključuje svoj novi kratki dokumentarno-animirani film z naslovom Babičino seksualno življenje. Idejo za film je dobila v anonimnih intervjujih, ki jih je Milena Miklavčič zbrala v knjigi Ogenj, rit in kače niso za igrače. Film je zasnovan kot potovanje skozi spomine in razmišljanja o intimnosti slovenskih žensk iz prve polovice 20. stoletja.

Koncert (2019) scenaristke in režiserke Barbare Zemljič se je uvrstil v lanskoletni tekmovalni program kratkega igranega filma 23. Festivala slovenskega filma. Ajdino brezskrbno otroštvo se spogleduje s puberteto. Zgleduje se po mladi učiteljici kitare Mojci, njeno pozornost pa pritegne tudi fant Javor. Spoznanje na koncertu jo nepovratno spremeni in prisili hipno odrasti. Film je v programskem sklopu perspektive režiserk mednarodnega festivala WoFF (World of Film International Festival) v Glasgowu lani oktobra prejel nagrado.

Študijski projekt Plavanje (2014) režiserke Katarine Rešek – Kukle, sicer letošnje zmagovalke najpomembnejšega filmskega festivala kratkega filma v Clermont Ferrandu, pripoveduje o dvanajstletni deklici Saneli, ki je uspešna v plavanju in si želi tekmovati na šolskem plavalnem tekmovanju, a ji pot prekriža menstruacija, ki zanjo in za njeno tradicionalno muslimansko družino predstavlja korenito spremembo v življenju. Tema filma je versko-kulturni konflikt med Zahodom in islamom, kot ga doživljajo otroci in mladostniki, ki odraščajo razpeti med vrednotami zahodne družbe spektakla in islamske tradicije. Film je leta 2015 na mednarodnem festivalu kratkega filma v Ljubljani – FeKK prejel nagrado za najboljši slovenski kratki film.

Sledi še animirani film Soma (2019) animatorke in režiserke Sandre Jovanovske. Mislili smo, da smo narejeni iz prahu, v resnici pa smo samo duh. Zgodba se odvija v recikliranem vesolju in se vrti okoli dveh bitij. Nagačevalec in mesar. Mesar zasvoji nagačevalca s svojo drogo, ki jo ponuja kot domnevno zdravilo za nagačevalčevo bolezen. Nagačevalec postane narkoman in mesarju v zameno za drogo preda svojo največjo ljubezen. Ko se zave napake, se vrne po to, kar mu pripada, toda pot pred njim je enosmerna. Film je leta 2019 prejel nagrado za kratki film na avstrijskem K3 filmskem festivalu, nagrado Društva slovenskega animiranega filma za študijski film in nagrado izobraževalnega programa Ostrenje pogleda za študijski film podeljene na Festivalu slovenskega filma.

Filmi bodo na ogled od nedelje (7. marca) do ponedeljka (8. marca) do polnoči na tej povezavi.