Gib, ki nima ne začetka in ne konca

Novo delo koreografinje Sanje Neškovič Peršin z naslovom Točka.Brez Povratka

Plašči iz predstave Kompozicija, koreografinje Sanje Nešković Peršin in kostumografa Uroša Belantiča, v produkciji SNG Opera in balet Ljubljana, 2018

V Projektnem prostoru Društva umetnikov DUM, Kolodvorska 6, Ljubljana bo od 8. do 14. marca (vsak dan med 17. in 20. uro) na ogled novo delo koreografinje Sanje Neškovič Peršin z naslovom Točka.Brez Povratka, ki ga utemeljuje v polju sodobne plesne umetnosti in ga hkrati zastavlja razstavno in perfrormativno. Kustos: Tevž Logar

Delo po ideji in v izvedbi Sanje Neškovič Peršin je "stopnja na različnih področjih človeškega življenja, ki označuje neki prelomni časovni in situacijski trenutek, od katerega dalje vrnitev v prejšnje stanje ni več mogoča oziroma se njegovim učinkom ni mogoče izogniti ali jih preprečiti", je zapisal Logar.

Hkrati pa je to najnovejši samostojni projekt umetnice Sanje Neškovič Peršin, ki morda na najbolj radikalen način doslej preči skozi umetničina interesna področja, "bodisi skozi njene profesionalne aspiracije ali pa skozi refleksijo njenega intimnega prostora in časa".

Točka.Brez Povratka. je tudi "razmerje med njenim javnim in zasebnim, preteklostjo in sedanjostjo ter se riše skozi podobo, ki ustvarja večpomenskost, in kot sama pravi, podobo, ki razpira prostor in presega linearno branje zgodb, ki vselej krni našo lastno refleksijo".

Hkrati pa je to najnovejši samostojni projekt umetnice Sanje Neškovič Peršin, ki morda na najbolj radikalen način doslej preči skozi umetničina interesna področja, "bodisi skozi njene profesionalne aspiracije ali pa skozi refleksijo njenega intimnega prostora in časa".

Je pa med drugim tudi "tihožitje, ki ni samo multiplicirani readymade objekt, ampak kot kompozicija posega neposredno v prostor", "koreografija objektov, ki simbolizirajo prisotnost svetlobe in igro barv, ki se odvija v odnosu do prostora" ali "gib, ki nima ne začetka in ne konca", lahko pa tudi "edina obstoječa točka, v kateri gledalec vstopa v prostor".

Sanja Nešković Peršin je po končanem šolanju na Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani nadaljevala s študijem baleta na priznani baletni šoli Rosella Hightower v Cannesu. Kot dobitnica mednarodnih štipendij se je izpopolnjevala na različnih plesnih in baletnih delavnicah na Dunaju in v New Yorku. Zaposlena je kot baletna solistka v SNG Opera in balet Ljubljana.

Za SNG Opera in balet Ljubljana je koreografirala dve baletni predstavi, leta 2010 Neverland ing in leta 2018 Kompozicijo. Od 2014 do 2019 je bila umetniška vodja baleta SNG Opera in balet Ljubljana.

Na področju sodobnih scenskih umetnosti deluje kot koreografinja, avtorica in performerka. Plesala in igrala je tudi v številnih gledaliških in plesnih predstavah pomembnih sodobnih domačih in tujih režiserjev ter koreografov. S svojimi samostojnimi avtorskimi projekti je gostovala na številnih domačih in tujih festivalih. Leta 2019 je prejela Župančičevo nagrado mesta Ljubljane za umetniško ustvarjanje.