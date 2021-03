Film tedna: Asistentka

Portret sistema, ki tiho podpira nasilje nad ženskami

Do 4. aprila je na spletni platformi Art kino mreže Slovenije na ogled film Asistentka v režiji Kitty Green. Zgodba mlade asistentke, ki je v službi priča vprašljivim aktivnostim svojega šefa, pomenljivo spominja na afero spolnih zlorab, povezanih s Harveyjem Weinsteinom, ki je sprožila gibanje #MeToo.

Pred Jane, ki se je pred kratkim zaposlila kot asistentka vplivnega filmskega producenta, je nov delovni dan. V službo kot ponavadi prispe prva in odide zadnja, njeno delo je naporno in enolično. Tiskanje urnikov in potovanj, naročanje kosil in skrb, da je šefova pisarna kot iz škatlice. Tiho prenaša nenehno sovraštvo sodelavcev in šefovo grajanje ter molče opazuje, kako številne privlačne mladenke vstopajo v njegovo pisarno. Kmalu ji postane jasno, da je njen sum upravičen in da je nehote del sistema, ki dopušča oziroma podpira tudi spolne zlorabe.

"Spremljala sem medijska poročanja o gibanju #MeToo in se spraševala, zakaj se ves čas osredotočajo na nasilneže. Vsi vemo, kaj se dogaja za zaprtimi vrati, te zgodbe smo brali. Mene pa je bolj zanimalo, kaj se dogaja na drugi strani vrat. Raziskati sem hotela okolje, ki podpira takšnega spolnega plenilca, kulturo molka, ki ga obdaja. Moj cilj je bil prikazati sisteme in strukture, ki ženskam onemogočajo dostop do položajev moči. Namesto od zgoraj navzdol sem stvari pogledala od spodaj navzgor. Govorila sem s prijateljicami, ki so delale v Weinsteinovem podjetju in v Miramaxu, z ženskami, zaposlenimi v raznih studiih in agencijah, pa tudi z asistentkami v drugih sektorjih. Njihove zgodbe so si bile osupljivo podobne. Osvetliti sem hotela mikro-agresije, ki mlado žensko oropajo samozavesti in ji preprečijo, da bi se povzpela po lestvici ter počela tisto, kar počnejo fantje. Gre za drobne trenutke, ki jih ljudje pogosto spregledajo ali namenoma prezrejo: geste, poglede, mimogrede izrečene besede … Prikazati sem hotela resnično življenje najmlajše osebe, najmlajše ženske, ki dela za plenilskega filmskega producenta, ter pojasniti zapletenost njenega položaja," je o filmu zapisala režiserka.

Avstralska filmska ustvarjalka Kitty Green je leta 2013 posnela svoj celovečerni prvenec, dokumentarec o provokativnem ukrajinskem feminističnem gibanju FEMEN Ukrajina ni bordel. Film je bil po premieri v Benetkah prikazan na številnih mednarodnih festivalih, tudi na Festivalu evropskega in mediteranskega filma v Piranu, ter med drugim prejel nagrado Avstralske filmske in televizijske akademije (AACTA) za najboljši dokumentarni celovečerec. Sledila sta še dva dokumentarca: z nagrado žirije v Sundanceu nagrajeni kratkometražec The Face of Ukraine: Casting Oksana Baiul (2015) ter na Berlinalu prikazani celovečerec Casting JonBenet (2016), ki je režiserki prinesel drugo nagrado Avstralske filmske in televizijske akademije.

