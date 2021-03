Razstava tedna: Jesenice kot referenčna točka

Na razstavi so svoje različne umetniške prakse združili Roman Uranjek, Tihomir Pinter in Tadej Vaukman

V ljubljanski Galeriji Fotografija bo od 16. marca do 30. aprila na ogled prodajna razstava z naslovom Projekt Jesenice, kjer so svoje različne umetniške prakse združili Roman Uranjek, Tihomir Pinter in Tadej Vaukman, ki so se v projektu o sredotočili na gorenjski center rudarstva. Jesenice v projektu predstavljajo le referenčno točko za umetnike, ki v projektu v bistvu raziskujejo umetniške prakse drug drugega.

Pobudnik projekta je Roman Uranjek, vizualni umetnik in dolgoletni član skupine IRWIN. Čeprav se Uranjek ne smatra za fotografa, ga fotografija kot medij fascinira, saj se ga tudi sam poslužuje, tako avtonomno kot znotraj svojih prepoznavnih kolažev. Eden izmed njegovih projektov Izložba, je posvečen prav sodelovanju s fotografi, znotraj njega pa je izpeljal že dvanajst umetniških akcij (med drugim s Stojanom Kerblerjem, Igorjem Andjelićem, Urošem Abramom, Meto Krese, Aleksandro Vajd in drugimi). V projektu Izložba Uranjek vstopi v geografski prostor, v katerem fotograf deluje, ter vanj posega z lastnimi intervencijami. V izložbe danega kraja intervenira z različnimi akcijami, najbolj pogosto pa z dodajanjem svojega zaščitnega znaka, grškega (Malevičevega) križa. Izložbe razume kot prostore, ki definirajo čas, saj gredo s svojo efemerno naravo hitro v pozabo, kar se je še posebej izkazalo med epidemijo.

Uranjek se v jeseniškem projektu sklicuje na Tihomirja Pinterja, fotografa, ki je svojo karierno pot začel s fotografiranjem železarn po celotni bivši Jugoslaviji. Njegove podobe železarn in njihovih delavcev so zaslovele zaradi njegovega izostrenega občutka za kompozicijo ter izpostavljanja skritih detajlov. Pinter je v Projektu Jesenice združil dva pretekla projekta – jasno se navezuje na njegovo slavno serijo železarne na Jesenicah, obenem pa v njem nadaljuje serijo fotografij umetnikov v ateljeju. Pinter je namreč fotografiral Uranjeka med ustvarjanjem intervencij v jeseniške izložbe, s čimer je umetnika pravzaprav fotografiral v ateljeju, saj Uranjek v svoji praksi nikakor ni zamejen le na notranjost lastnega studia.

Fotograf Tadej Vaukman si je ime ustvaril z intimnimi projekti, ki so vedno združevali poetiko in surovost. V projektih Dick Skinners in Grandheroes je z iskrenim in velikokrat brutalnim vizualnim jezikom pripovedoval zgodbe svojih prijateljev in starih staršev. A Vaukman je znan tudi po beleženju vsakdanjega življenja v Ljubljani, ki s svojim principom hipnega in neizbirčnega fotografiranja ujame nenavadne, bizarne ali zabavne trenutke, brez olepšav, popravkov ali filtrov. Če je Uranjek neposredno interveniral v Pinterjevo delo, je Vaukman fotograf, ki vanj vstopa nekako iz zakulisja, kot edinstveni dokumentarist obeh umetnikov.

"Vsak od sodelujočih umetnikov ima v projektu svojo estetiko, pristop k delu in svoj preferirani medij. Tihomir Pinter razstavlja serijo fotografij, ki prikazujejo Uranjeka 'v ateljeju' (med intervencijo), Roman Uranjek serijo značilnih kolažev, ki reinterpretirajo Pinterjeve slovite železarske podobe, Tadej Vaukman pa hipne, a povedne fotografske utrinke, posnete ob skupnem delu. Tako šele skupaj, kljub navidezni nezdružljivosti, tvorijo fascinantno zgodbo Projekta Jesenice," je ob razstavi zapisala Hana Čeferin.