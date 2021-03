Za več (instrumentalne) glasbe

Brezplačen spletni koncert vzpenjajoče se zasedbe Pijammies

Pijammies

Koncertov v živo še (vedno) ni, a glasbeniki ne počivajo in v nehvaležnem času protikoronskih ukrepov iščejo nove načine, kako s svojimi zvoki doseči poslušalstvo. Internet je v tej eri priročno in hvaležno orodje, zato bo tudi obetavna instrumentalna zasedba Pijammies izvedla spletni koncert. Slednji se bo odvil v torek, 16. marca ob 20. uri. Prisluhnili jim boste lahko v brezplačnem spletnem prenosu na YouTube kanalu in Facebook strani Cankarjevega doma, posnetek pa bo na voljo še 24 ur po premieri.

Njihov debitantski nastop v Cankarjevem domu bo obenem tudi koncertna predpremiera novega albuma Dance of the Benevolent Hearts, ki bo izšel junija ob nastopu v Parku Sveta Evrope, v osrčju programa 62. jazzovskega festivala.

Pijammies so veččlanska in večžanrska zasedba, ki jo sestavljajo: Tomaž Gajšt, trobenta; Tadej Šepec, altovski saksofon; Timotej Jerman, tenorski saksofon; Blaž Avsenik, klavir, klaviature; Mark Žakelj, el. kitara; Jošt Lampret, el. bas kitara; Gaj Bostič, bobni; Matija Krečič, Kaja Sešek, violini; Klemen Bračko, viola; Ema Marjeta Krečič, violončelo; Joana González Subira, kontrabas; Oskar Cafnik, zvok.

Za potrebe prihajajoče plošče in koncerta pa so Pijammies tokrat v svoj zvočni mehurček povabili še godalni kvintet. To pomeni, da bo sedemčlanska zasedba za to priložnost spremenjena v dvanajstčlansko posadko, ki bo še intenzivneje brisala meje med glasbenimi zvrstmi.

SNn8wplgl5Q

To, da so se Pijammies lotili ustvarjanja glasbe brez vokalov, je izziv za marsikateri glasbeni trg. Zato smo jih vprašali, kako sodobno instrumentalno glasbo, nekakšno milenijsko nadgradnjo muziciranja Franka Zappe, sprejemajo slovenske radijske postaje, kjer so glasbeni uredniki v "prime time" terminih do tovrstne glasbe nemalokrat skeptični, saj se bojijo, da se "brezvokalna" glasba med poslušalci in poslušalkami ne bi prijela. "Vokalno-instrumentalna glasba je na radijskih valovih resda bolj razširjena in zastopana, a kljub temu imajo nekateri uredniki in radijske postaje še vedno posluh tudi za instrumentalno glasbo. Čar slednje je ta, da z odvzemom "besede" poslušalcu omogoča povsem unikatno izkušnjo in interpretacijo. Seveda pa si želimo, da bi bila instrumentalna glasba na radijskih postajah bolj zastopana in s tem dostopnejša sirši publiki," so pojasnili v zasedbi Pijammies.

Nekateri glasbene in druge umetnike tolažijo, da karantene in omejitve gibanja predstavljajo priložnost za množično ustvarjanje, kar je morda res za premožnejše in etablirane izvajalce. Številnim drugim, ki so v večini, pa je bil s tem odvzet velik del kruha, pa tudi komunikacija z živim občinstvom. V skupini Pijammies se strinjajo, da je v času protikoronskih ukrepov socialni element nastopanja in s tem posredovanja glasbe precej oviran, v nekaterih primerih (nastopi v živo) pa celo popolnoma onemogočen. "S tem glasbenik izgubi svojo priložnost za pristno komunikacijo z občinstvom. Na pomanjkanje dela in izobilje časa smo se bili vsi primorani nekako prilagoditi. V našem primeru je zadnje pol leta prineslo priložnost za nastanek našega drugega albuma, ki ga te dni snemamo v studiu BearTracks. Veselimo se vrnitve na koncertne odre," so poudarili.

V času, ko se pop glasba vse bolj poenostavlja in beži v digitalne vode, so se Pijammies lotili projekta, ki vključuje dejanske glasbenike, znanje instrumentov ter precej kompleksne aranžmaje skladb ... zakaj torej "težja" pot? "Za nas je to edina in najiskrenejša pot. Preprosto počnemo to, kar imamo radi. Igramo glasbo, ki jo v prvi vrsti želimo poslušati sami," so sklenili Pijammies.

Ali bo všeč tudi vam, pa lahko preverite že jutri v prenosi v živu. Nekaj zvokov za pokušino pa najdete v priloženih videoposnetkih.

rcLmuoQoqjE