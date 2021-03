Ulični umetnik Invader pušča sledi tudi v Ljubljani

V MGLC je do 18. maja na ogled razstava njegovih grafik na papirju, na ulicah prestolnice pa so se pojavili njegovi mozaiki

V Ljubljani se te dni mudi mednarodno uveljavljeni francoski ulični umetnik Invader, ki razstavalja grafike v Mednarodnem grafičnem likovnem centru v Ljubljani. Ob tej priložnosti bo v sklopu projekta Alternative Ljubljane v nedeljo, 21. marca ob 15.00 potekal voden ogled po ljubljanski ulični umetnosti.

Invader, ki svojo pravo identiteto skriva podobno kot Banksy, si je mednarodno prepoznavnost pridobil s svojimi mozaiki iz keramičnih ploščic po vzoru pikselirane umetnosti 8-bitnih video iger iz 70. let minulega stoletja. Njegov psevdonim, podobno pa tudi način delovanja, izhajata iz arkadne igre Space Invaders. Ljubljano je prvič obiskal leta 2006, v prostorih Mednarodnega grafičnega in likovnega centra (MGLC) pa je do 18. maja odprta razstava njegovih grafik na papirju.

Grafike je izdajal večinoma v samozaložbi v sklopu raznih razstav in akcij, pomembno pa je tudi njegovo sodelovanje s svetovno znano londonsko založniško hišo in tiskarno Pictures on Walls (POW) med letoma 2005 in 2015, ki je bila osredotočena na produkcijo in promocijo ulične umetnosti v obliki originalnih grafičnih izdaj.

Božidar Zrinski,

kustos

"Njegove grafike izražajo osredotočenost na začetke vizualizacije digitalnega sveta s piksli in uveljavljanje raznovrstnih naprav, ki so začele radikalno spreminjati našo realnost. Televizijski in računalniški zaslon ter pametni telefon so samo nekatere od naprav, ki so sooblikovale podobo popularne umetnosti, kulture, zabavno industrijo računalniških iger in raznovrstne načine medsebojne komunikacije ter vplivale nanje. Večina njegovih printov se navezuje na raziskovanje pojavnih oblik glavnih figur in likov iz začetkov videoiger in vizualnega upodabljanja digitalnega sveta. Ob obujanju popularnih likov se ne moremo izogniti njegovemu zanimanju za piksel sliko in lo-fi estetiko, ki nas zaradi retro videza nostalgično vrača v zgodovino in na začetke oblikovanja digitalne slike ter s tem ohranja zanimanje za tovrstno kulturno in tehnološko dediščino," je zapisal kustos Božidar Zrinski.

Invader s svojim brezkompromisnim delovanjem, ustvarjalno zavzetostjo in zavezanostjo etičnim načelom ulične umetnosti že več kot 20 let intenzivno soustvarja njeno vedno pomembnejšo vlogo v kontekstu sočasne umetnosti.

"Invader je umetnik, posameznik, gibanje, aplikacija, igra in življenjski stil," so umetnika označili v MGLC. Kot so dodali, razstava raznih del na papirju prvič ponuja gledalcu možnost, da začuti fragmentarnost, razpršenost in v globalnem in konceptualnem pogledu natančno izoblikovanost Invaderjeve umetniške ideje, s katero igrivo in duhovito omrežuje svet.

Invader: Alert, 2020

Leta 2006, ko je prvič obiskal Ljubljani, je na mestnih ulicah pustil 20 stvaritev, nedavno pa je dodal čisto sveže, so sporočili iz Inštituta za urbana vprašanja. Te bo podrobneje mogoče spoznati na omenjenem vodenem ogledu, ki ga pripravljajo v nedeljo. Njegova dela so med drugim na Cankarjevem nabrežju, na Trubarjevi, Metelkovi, Roški, na Tržnici Moste, nasproti Zmajskega mostu, na prulskem mostu, nad bifejem Bife v Šiški.

