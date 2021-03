Misli, da je Cersei Lannister?

Se lahko ministri te vlade že nehajo izživljati nad slovenščino?

Ministrica Simona Kustec in voditelj Teme dneva Luka Svetina

© Nova24TV

Le redko se zgodi, da iz uredništva opozorijo na kakšno oddajo, ki bi bila morda vredna kritičnega očesa. Saj poskušajo, a običajno njihove ideje pridejo prepozno. Tudi tokrat je bil redni zapis že praktično končan, ko je iz uredništva priletel »poglej tvit vlade Republike Slovenije«, šlo je za poobjavo izjave ministrice Simone Kustec, ki jo je slednja po interpelaciji izrekla na Nova24, torej strankarski televiziji SDS, v oddaji Tema dneva. Bilo je rano jutro, izjava pa tako neverjetna, tako trapasta, da ni bilo druge možnosti kot izbrisati vse že zapisano o tem, kako se je Ernest Petrič v Pričevalcih trudil, da bi svoje servilno služenje v jugoslovanski diplomaciji pokazal kot odločen, a nevidni upor komunistom, in se lotiti gledanja pogovora z ministrico za izobraževanje in profesorico na fakulteti za družbene vede, kjer se, kadar ne ministruje, ukvarja s politiko človekovih pravic in demokracijo.