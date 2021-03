Film tedna: Poletje '85

Tragična romantična zgodba o brezskrbnem prijateljstvu in neuslišani ljubezni

Do 7. aprila je na spletni platformi Art kino mreže Slovenije na ogled film Poletje '85 , postavljen na obalo Normandije sredi osemdesetih let. S tragično romantično zgodbo o brezskrbnem prijateljstvu in neuslišani ljubezni, posneto po romanu Aidana Chambersa Dance on my Grave, se režiser François Ozon vrača k svojim filmskim začetkom.

Alexis je 16-letni fant iz delavske družine, ki v vročih poletnih dneh razmišlja o prihodnosti. Ko ga nekega dne na jadrnici nepričakovano zajame vihar, spozna dve leti starejšega (in premožnejšega) Davida, ki ga reši pred pretečo nevarnostjo. David Alexisa povabi k sebi domov, mu priskrbi službo v mamini trgovini ter ga začne zasipati z darili in pozornostjo.

Fanta postaneta nerazdružljiva in vse kaže, da bo poletje, polno drznih najstniških podvigov in prebujajoče se seksualnosti, v vseh pogledih sanjsko. A kaj ko se sanje v teh burnih letih zdijo tako lahko uresničljive - pa ne samo tiste o ljubezni, ampak tudi o smrti …

"Zvesto sem sledil knjigi, ki nikoli ne problematizira gejevstva, nikoli iz njega ne ustvari pereče teme, ker je za njegovo časovno umeščenost zelo lepo in sodobno. Alex in David se imata rada, dejstvo, da sta oba fanta, ni pomembno. To je razlog, zakaj sem kot najstnik sanjal o tem, da bi si lahko ogledal ta film. Upodobitve gejev v filmih osemdesetih let so bile zelo temačne in boleče, celo pred aidsom. Ob ustvarjanju filma mi je bilo pomembno slediti kodam mladinskega žanra. Romanco med mladeničema sem posnel zelo klasično, brez ironije, da bi bila njuna ljubezenska zgodba univerzalna," je zapisal režiser.

François Ozon je sprva snemal kratke in dokumentarne filme, leta 1998 pa se je s celovečernim prvencem Sitcom uvrstil v program festivala v Cannesu. V Sloveniji smo si na velikih platnih lahko ogledali njegovo tragikomedijo Hladne kaplje na vroče kamne (2000), muzikal 8 žensk (2002), kriminalko Bazen (2003), duhovit eksces magičnega realizma Ricky (2009), bulvarsko komedijo Gospodinja (2010), diabolično komedijo V hiši (2012), študijo adolescence Mlada in lepa (2013), svobodno priredbo kratke zgodbe Ruth Rendell Nova prijateljica (2014), priredbo filma Ernsta Lubitscha Frantz (2016), erotični psihotriler Dvojni ljubimec (2017) in z veliko nagrado berlinske žirije nagrajeno Božjo milost (2018), dramo o spolnih zlorabah otrok v katoliški cerkvi.

T7y5KFGw1NM