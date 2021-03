Film tedna: Švic

Pronicljiv in nadvse aktualen portret osamljenosti v času družbenih omrežij

Do 21. aprila je na spletni strani Art kino mreže Slovenije na ogled film Švic v režiji Magnusa von Horna, ki prikazuje tri dni v življenju priljubljene poljske fitnes trenerke in spletne vplivnice, ki ji iskrena objava na Instagramu življenje nenadoma obrne na glavo. Gre za pronicljiv in nadvse aktualen portret osamljenosti v času družbenih omrežij.

Sylwia je 30-letna fitnes motivatorka iz Varšave, ki je zaslovela s svojimi objavami na družbenih omrežjih (na Instagram profilu ima kar 600.000 sledilcev). Športnica vsak dan trdo dela, da bi svoje telo ohranila v čim boljši formi, obenem pa poskuša navdihniti na tisoče drugih, da bi stopili na isto pot. Ko nekega dne na Instagramu objavi zapis, v katerem prizna, da se počuti osamljeno, se pred njenim stanovanjem pojavi zalezovalec. Sylwia ga sprva ignorira in se poskuša še naprej osredotočati na svoj naporni urnik, a ko njegovi poskusi postanejo vse bolj vulgarni, dekle vse težje ohranja nasmeh na obrazu. Nekega dne Sylwia gostuje v priljubljeni televizijski oddaji in javnosti spregovori iz srca. Takrat prvič spozna, kdo ali kaj je v življenju zares pomembno.

"Privlačijo me čustveni ekshibicionisti, najbrž zato, ker sem sam na drugi strani tega spektra. Zaradi strahu pred obsojanjem čustva zadržujem v sebi, le redko jih delim z drugimi. Ljudje, ki se izražajo z lahkoto in brez sramu, v meni vzbujajo zavist. Na družabnih omrežjih sem pasiven opazovalec. Gledam tiste, ki dejavno izpostavljajo sebe in svoja čustva. Koliko je v vsem tem resnice? Zamišljam si njihova resnična življenja. Kakšni so, ko je njihov mobilni telefon izklopljen? So drugačni?," je zapisal režiser.

"Noče biti sama – niti trenutek. Zato tako zelo potrebuje publiko. Nikoli je ne ugasne. Njeno telo je atletsko, napeto, sproducirano, perfektno, njene emocije pa so shirane. Lažje shaja s svojo virtualno publiko kot pa z resničnimi, živimi ljudmi, kot je mama. Sledi ji 600 tisoč oseb, pa je kljub temu osamljena. Vsaj tako pravi. Je tako osamljena, da potrebuje 600 tisoč sledilcev? Ali je tako osamljena, ker ima toliko sledilcev? Koliko sledilcev bi morala imeti, da ne bi bila osamljena? Kako osamljena bi morala biti, da ne bi potrebovala nobenega sledilca? In kako osamljena bi morala biti, da bi se sama prelevila v sledilko? »Ne poznam vprašanja, toda odgovor je definitivno seks,« je nekoč rekel Woody Allen. No, zdaj odgovor ni več seks, temveč moški (Tomasz Orpiński), ki masturbira – moški, ki jo zalezuje. Ja, tudi on je osamljen. In ja, to je najkakovostnejši in najintimnejši odnos, ki ga premore Sylwia. Nekoč bi bila ljubimca," je v Mladini zapisal Marcel Štefančič jr.

Magnus von Horn se je rodil leta 1983 v Göteborgu na Švedskem, diplomiral pa na filmski šoli v Lodžu, kjer danes poučuje režijo. Že s svojimi prvimi kratkimi filmi se je uvrstil na pomembne mednarodne festivale, njegov celovečerni prvenec Efterskalv pa je bil premierno prikazan leta 2015 v sekciji Štirinajst dni režiserjev filmskega festivala v Cannesu. Švic je njegov drugi celovečerec.

g_8M57amkGw