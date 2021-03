Od Marine Abramović in njenih otrok do Helen Keller in njenega socialističnega nasmeha

Na letošnjem festivalu dokumentarnega filma bodo prikazali 20 celovečercev in izbor filmov Matjaža Ivanišina

Vrnitev domov: Marina Abramović in njeni otroci

Zaradi trenutne epidemiološke situacije, bo 23. Festival dokumentarnega filma (FDF) potekal v virtualni obliki prek spletne platforme cinesquare.net. Med 24. in 31. marcem bodo prikazali 20 celovečercev in izbor filmov nagrajenca Prešernovega sklada Matjaža Ivanišina. Za nagrado Amnesty International Slovenije se bo potegovalo pet filmov na temo človekovih pravic. Mednarodno žirijo sestavljajo direktorica Slovenskega filmskega centa Nataša Bučar, eden od prvih članov Amnesty International Slovenije in direktor British Councila v Sloveniji Dragan Barbutovski ter generalna sekretarka Amnesty International Kanade Ketty Nivyabandi.

Ameriški dokumentarec Nasmeh Helen Keller v režiji Johna Gianvita prinaša portret premalo poznane, od mladosti gluhe in slepe ameriške aktivistke, goreče zagovornice socialističnih idealov in ženskih pravic. Primer spolne zlorabe v režiji Alison Kuhn "v odrsko mizansceno postavi pet žensk, ki so bile - enako kot tudi režiserka - med avdicijo za film spolno zmanipulirane in zlorabljene", Nemesis Thomasa Imbacha pa predstavlja dokument sedem let trajajočega podiranja več kot sto let stare železniške postaje in gradnjo sodobnega zapora s policijsko postajo v središču Züricha.

V tekmovalnem programu bosta prikazana še na festivalih uspešni film Acasa, moj dom v katerem režiser Radu Ciorniciuc "prikaže standarden, v vseh okoljih poznan odnos večine do marginalizirane manjšine", in Punčka v režiji Sebastiena Lifshitza, ki predstavi zgodbo osemletne Sashe - deklice, rojene v fantovskem telesu. Film pokaže, da družba vprašanje spola še vedno dojema črno-belo.

V sekcijo družbeno - kritičnih dokumentarcev je med drugim film Neprebojen Todda Chandlerja, ki se osredotoča na aktualne strategije ameriških oblasti in šol, kako zamejiti in preprečiti najstniške strelske pohode, ter filmski eksperiment Barbore Chalupove in Vita Klusaka Ujete v medmrežju, ki predstavi spletno spolno nadlegovanje. Tu je še film Nokturno Gianfranca Rosija, ki zgodbe z območja med Irakom, Kurdistanom, Libanonom in Sirijo preplete v univerzalno celoto.

Film Ko plime obmolknejo, navdušujoč portret mogočne obalne regije okrog Waddenskega morja Pietra-Rima de Kroona, bo prikazan v sekciji Intimni in globalni portreti, v katero je uvrščen tudi lirični dokumentarec Gunda Viktorja Kosakovskega.

Sekcija Miti, ikone, mediji pa med drugim prinaša film Par rund s Shanom MacGowanom, v katerem Julien Temple portretira frontmana skupine The Pogues, in dokumentarec Vrnitev domov: Marina Abramović in njeni otroci, v katerem je Boris Miljković ustvaril svojevrsten "vodnik po Marini Abramović".

V programu Posvečeno bo tokrat predstavljeno delo letošnjega nagrajenca Prešernovega sklada Matjaža Ivanišina. Simon Popek je zapisal, da so Ivanišinovi filmi "majhne, iskrene, brezčasne mojstrovine o dinamiki med ljudmi, različnih folklorah, kulturah in običajih". Prikazali bodo tako izbor režiserjevih kratkih in srednjemetražnih filmov kot tudi odmevne filme Karpopotnik in Playing Man ter Vsaka dobra zgodba je ljubezenska zgodba, ki ga je sorežiral z Rajkom Grlićem.