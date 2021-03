Letošnji nominiranci Nagrade skupine OHO

Dobitnik bo znan maja, ko bodo pripravili tudi razstavo nominirancev.

Dalea Kovačec, δ: 82.116, θ: 71.249, α: 87.677, (iz serije Sledi preteklosti)

© arhiv umetnice

Letošnji nominiranci za nagrado skupine OHO, osrednjo nacionalno nagrado za mlade vizualne umetnike, so Jošt Franko, Dalea Kovačec, Lene Lekše in Neja Tomšič, so sporočili iz Zavoda P.A.R.A.S.I.T.E., ki je ustanovil nagrado. Dobitnik bo znan maja, ko bodo pripravili tudi razstavo nominirancev.

Nominirance je izbrala strokovna žirija, v kateri so sodobna vizualna umetnica Polonca Lovšin, sodobna umetnica Lenka Đorojević ter kustos Moderne galerije Igor Španjol. Na javni razpis je prispelo 29 prijav.

Jošt Franko, rojen leta 1993, je vizualni umetnik in fotograf. Njegovo delo se osredotoča na tuja in domača socialna vprašanja v okviru interdisciplinarnih projektov, ki obravnavajo skrite, spregledane in nevidne teme. Njegova praksa temelji predvsem na fotografiji, videu, instalacijah, kolažih in besedilu. Magistriral je na Goldsmith College na Univerzi v Londonu.

Dalea Kovačec, rojena leta 1993, trenutno zaključuje magistrski študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani (ALUO), kjer je leta 2016 tudi diplomirala. Sodelovala je na več skupinskih razstavah in samostojnih razstavah v Sloveniji in tujini.

Lene Lekše, rojena leta 1995, je leta 2018 diplomirala iz kiparstva na ALUO, kjer zaključuje magistrski študij. V času študija se je v okviru izmenjave šolala na Akademiji Minerva v Groningenu ter v Talinu na umetniški akademiji EKA. Sodelovala je na več skupinskih in samostojnih razstavah v Talinu, Ljubljani, Celju, Novem mestu.

Neja Tomšič, rojena leta 1982, je vizualna umetnica in pesnica. Po končanem študiju slikarstva na ALUO je svoja dela predstavila na številnih samostojnih in skupinskih razstavah. Po akademiji je študirala na doktorskem študiju na Fakulteti za humanistične študije, kjer je raziskovala pojav dokumentarnega filma v sodobni umetnosti.

Nagrada skupine OHO je osrednja nacionalna nagrada za mlade vizualne umetnike, ki jo je leta 2005 ustanovil Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. Nagrada je članica mednarodne mreže Young Visual Artist Award, ki združuje nevladne organizacije centralne in vzhodne Evrope.

Nagrada vključuje rezidenco v New Yorku, ki jo pripravljajo v sodelovanju z ameriškimi partnerji Trust for Mutual Understanding New York in Residency Unlimited New York. Po dvomesečni umetniški rezidenci v New Yorku nagrajenec pripravi še samostojno razstavo v Galeriji P74 v Ljubljani.