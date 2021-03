Kako živeti sama s sabo in skupaj?

Milenijski par, ki se prebija skozi pasti večletne partnerske zveze

© Mankica Kranjec

Na platformi Cankarjevega doma live.cd-cc.si bo danes, 31. marca ob 20.00 premiera predstave oziroma gledališkega filma Preblizu v režiji in po besedilu Jaše Kocelija. V predstavi Lea Mihevc in Domen Valič igrata milenijski par, ki se prebija skozi pasti večletne partnerske zveze. Sta pred prelomnimi življenjskimi odločitvami, kako živeti sama s sabo in skupaj.

Predstava Preblizu v koprodukciji CD in zavoda Paviljon je vračanje h koreninam gledališkega konflikta - v napet, eksploziven odnos para. V predstavi Domen Valič in Lea Mihevc v vlogi Eve in Iana na tehtnico dajeta odnos, "ki ni popoln, a je vseeno lep", so zapisali o predstavi.

V predstavi se prepletajo intimne osebne izpovedi para ter njuni dialogi in komentarji, ko se med seboj spopadata, odigravata minule dogodke in jih znova podoživljata. Na tretji ravni nagovarjata občinstvo, da razsodi v prid enega ali drugega. Predstava tako gradi poseben suspenz v inovativni interakciji z občinstvom.

Skozi gibalne vaje sta igralca osvajala tudi tehnike akro joge, pri kateri je položaje vedno treba doseči z uravnoteženjem dveh teles. Akro joga predpostavlja odvisnost enega telesa od drugega in jo je že tako mogoče razumeti kot metaforo zveze. Scenografija pa je zasnovana kot mehek kokon z več kot 1300 metrov viseče debele bombažne preje ter ponazarja navidezno varen mehurček odnosa in ujetosti vanj. V najavi piše še, da je mehkoba materialov v nasprotju z ostrimi dejanji, ki si jih med sabo zadajata protagonista.

"Vsakdo pri gradnji osebnosti prebija skozi enega ali več različnih partnerskih odnosov, v katerih se uči odprtosti, poslušanja, potrpežljivosti, komuniciranja in razumevanja. Spomnil pa je, da odnos večkrat postane tudi bojno polje zamer, bolečine, nadzorovanja in nasilja, kar se je v zadnjem letu, v pandemiji, samo stopnjevalo. "V predstavi Preblizu raziskujemo lastnosti zelo tesnega odnosa ter iščemo mejo med tem, kdaj je zveza zdrava in kdaj si par pride - preblizu," je dejal Jaša Koceli.

Sporočilo predstave je, da se splača več svobode in strpnosti, pa tudi več odkritosti in konfliktnosti v medsebojnih odnosih, saj lahko tako rastemo skupaj in navdihujemo eden drugega. Ne splača se kar naprej preklapljati med odnosi kot med medijskimi napravami in vsebinami, kadar postanejo dolgočasni ali zahtevni. Čeprav trenutne razmere omejujejo gibanje in življenje, si lahko v lastnem kokonu vedno izborimo več svobode in lepote.

Pri predstavi so sodelovali še scenograf Darjan Mihajlović Cerar, skladatelj Miha Petric, koreografinja Tajda Podobnik, kostumografka Branka Pavlič in fotografka in videastka Mankica Kranjec ter oblikovalec luči David Andrej Francky.