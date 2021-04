Ne razumejo, nočejo razumeti ali so pač drobni nacionalisti?

Osnove poštevanke

Grafika z domačo statistiko v torkovem Dnevniku. Manjka preračun o okužbah na sto tisoč ali milijon prebivalcev.

© TVS

»V Avstriji so v zadnjem dnevu potrdili 3o01 novio okužbo z novim koronavirusom.« »V Italiji so včeraj potrdili kar 12.800 novih okužb.« »Največji porast v tretjem valu pa beležijo v Bosni in Hercegovini, kjer so samo včeraj potrdili 2800 primerov pozitivnih testov.« »Na Hrvaškem je rast okužb spet visoka, včeraj so potrdili 1400 novih okužb.« Seveda so to zanimivi podatki o stanju okužb v sosednjih državah. A brez podatka o številu prebivalcev v posamezni državi, takole navrženi, nimajo nobenega pomena. Lahko se nam zdi, da je neka številka dramatično visoka, druga pa majhna. Ves svet že preračunava okužbe na 100 tisoč prebivalcev ali pa na milijon, le RTV Slovenija ne.