Razstava tedna: Abstrakcija trenutne realnosti

Abstrakcija trenutnega dogajanja, realnosti, ki onkraj virusa covid-19 pravzaprav ne obstaja več

The Projectory Lab, 2021

V Mestni galeriji Nova Gorica bo 9. aprila ob 20.00 spletna otvoritev razstave del vizualnega umetnika Uroša Weinbergerja z naslovom “Projectories.” Predstavljen bo njegov najnovejši slikarski opus, ki ga umetnik nadgrajuje in ustvarja zadnja tri leta. Prva predstavitev projekta je bila lani v Galerie Sechzig v Avstriji, nato pa še v sklopu 100. obletnice Novomeške pomladi. Za Weinbergerja so značilne velikoformatne slike, ki uprizarjajo distopične motive bližnje prihodnosti, dela na tokratni razstavi pa predstavljajo abstrakcijo trenutnega dogajanja, realnosti, ki onkraj virusa covid-19 pravzaprav ne obstaja več.

"Zaradi nenehnih močnih spodbud slikovnih vsebin, spodbujenih s tiskanimi in digitalnimi mediji ter povzetimi v množičnih medijih, mora ogled del gledalcu vzbuditi jasne slikovne povezave, povezane z aktualnimi dogodki. Umetnik v ta namen uporablja premišljeno strukturirano koreografijo, ki želi s slikarskimi prijemi gledalca pripraviti do tega, da preizprašuje skupek podob, ki nam jih posredujejo slikarska platna," je v razstavnem katalogu zapisala Nina Jeza.

Weinberger je že pred letom 2010 slikal ljudi z zaščitnimi plinskimi maskami in opozarjal na toksičnost sveta. Njegove slike so tako še do nedavnega delovale kot znanstvena fantastika svetovne katastrofe, ki pa je danes postala realnost. Zavedati se moramo, da gre za fikcijo, in upoštevati, da si "avtor prizadeva, da bi gledalec dobil občutek, kot da gleda nekaj, kar dejansko obstaja. Nekaj, kar sicer morda (še) ni realno, ampak je upodobljeno na tako realističen način, da opazovalca vsakič znova prestavlja v 'ustvarjeno' slikarsko stvarnost."

Uroš Weinberger je diplomiral in magistriral iz slikarstva (2005) na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Je vizualni umetnik, ki ustvarja na področju sodobnega figuralnega slikarstva, muralov, intermedijskih instalacij, aktiven pa je tudi v ustvarjanju avtorske glasbe. Je prejemnik študentske Prešernove nagrade (2001). Leta 2018 je prejel priznanje za pomembna umetniška dela Univerze v Ljubljani. Je avtor likovnih ciklov Transsubstanciacije; Human Error; Control-Delete; Info vs. Info; Generation Z; Blur Techno; Displaced world, deplasiran svet.; The Final Countdown; Hand, Job, Paper, Work.; Pozor, družinske vrednote!; Seven Sisters; Oase des Wusts; die Drohnen; Projectories. Njegove pomembnejše predstavitve so: Čas brez nedolžnosti, Moderna galerija, Ljubljana (2019); Anthropocene, Ann Street Gallery, New York, ZDA (2018); After Hiroshima, The B#S Gallery, Treviso, Italija (2017); NordArt 2016, Büdelsdorf, Nemčija (2016); MIG 21, migracijsko interdisciplinarno gibanje, mednarodna umetniška razstava na temo migracij, KIBLA PORTAL, Maribor (2016).