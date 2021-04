Grumova nagrada Maji Šorli za besedilo Tega okusa še niste poskusili

Prestižno nagrado za najboljše izvirno slovensko dramsko besedilo podeljujejo že od leta 1979

Maja Šorli

© Helena Grahek

Letošnjo nagrado Slavka Gruma za najboljše izvirno slovensko dramsko besedilo bo prejela Maja Šorli za besedilo Tega okusa še niste poskusili. Nagrada za mladega dramatika bo šla v roke Nine Kuclar Stiković, bienalno Grün-Filipičevo priznanje pa bo prejel Milan Ramšak Marković.

Prešernovo gledališče Kranj je prejemnike nagrad objavilo danes, ko bi se moral s sklepno prireditvijo in podelitvijo nagrad zaključiti 51. Teden slovenske drame. Festival so, kot so sporočili iz kranjskega gledališča, zaradi epidemioloških razmer prestavili na november. Upajo, da bodo takrat lahko izvedli tudi sklepno slovesnost in nagrajencem podelili nagrade.

Strokovna komisija v sestavi Matej Bogataj, Amelia Kraigher in predsednik Srečko Fišer, ki je izbrala prejemnike nagrad, je svoje delo zaključila konec februarja in med 36. prispelimi besedili za nagrado Slavka Gruma nominirala Delo in deklica I-V: Drame tlačank Nike Švab, Franc Vedrane Grisogono Nemeš, Potem že tečem Simone Semenič in Tega okusa še niste poskusili Maje Šorli.

Prestižno nagrado za najboljše izvirno slovensko dramsko besedilo, ki jo na festivalu podeljujejo že od leta 1979, bo po soglasni odločitvi komisije letos prejela Maja Šorli za besedilo Tega okusa še niste poskusili. Kot je v utemeljitvi nagrade zapisala komisija, je sodobna drama o univerzitetnih spletkah in igrah moči spisana v realističnem jeziku. Odlikuje jo dobro poznavanje dramske snovi, karakterizacija oseb pa je plastična in verjetna.

Tega okusa še niste poskusili na primeru visokega šolstva razkriva številne navzkrižne družbene silnice. "Zaveda se, da je vsaka točka lahko tudi točka preloma in da je krhko in dolgo usklajevano ravnovesje v času neoliberalnega polaščanja vsega težko ohranjati; zaveda se, da naše pravice niso pridobljene za zmerom in da jih je treba nenehno braniti in širiti," je še zapisala komisija.

"Dramske osebe pred kuliso preoblikovanja ustanov doživljajo tudi osebne in sentimentalne zaplete, podvržene so nejasnim obtožbam o prekoračenju pedagoškega erosa in sumom nadlegovanja študentov. Celotno igro preveva angažma, jasno se zavzema za pridobitve študentskih protestov in zahtev, kot jih poznamo že od konca šestdesetih let naprej," pojasnjuje komisija.

Ta je izbrala tudi prejemnika nagrade za mladega dramatika. Na razpis je prispelo 11 besedil, žirijo pa je najbolj prepričalo delo Jutri je v sanjah izgledal drugače Nine Kuclar Stiković. To je družinska drama, oblikovana v preizkušeni realistični maniri, dogaja se v času lanskega spomladanskega zaprtja.

Kot temeljno vrlino besedila žirija navaja, "da trenutno najbolj omniprezentno temo, ki pa mimo aktualizma vleče za sabo izdatno civilizacijsko prtljago, napada frontalno, neposredno, z mladostno neizprosnim ustvarjalnim optimizmom in nekaj naivnosti, brez katere le-onega ne more biti".

Teden slovenske drame že od leta 1979 bienalno podeljuje tudi Grün-Filipičevo priznanje za dosežke na področju dramaturgije in teatrologije, ki gre letos v roke Milanu Ramšaku Markoviću. Ko Marković kot dramaturg na novo prebira umetnike in za oder prireja drame, romane in filme, postavi na vidno mesto samo dramaturgijo. "Kot ustvarjalca ga zanimajo ideološka trenja, posveča se jim dosledno in študiozno, pri čemer gledalcu zastavlja številne miselne rebuse, uganke, ki drezajo v tkivo aktualnih družbenih problemov," navaja žirija.